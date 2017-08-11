Жилье на месте Ховринской больницы построят к 2020 году, но достанется ли оно переселенцам, неизвестно

7 июля 2017 г. На месте больницы-страшилки в Ховрино построят дома для участников реновации

Ховринская больница за годы строительства обросла множеством городских легенд, стала убежищем для "аутсайдеров" и неофициальным центром экстремального туризма. Теперь ее земли превратят в стартовую площадку для программы сноса.