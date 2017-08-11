Жилье на месте Ховринской больницы построят к 2020 году, но достанется ли оно переселенцам, неизвестно

Жилой квартал с подземными парковками появится на месте двух корпусов недостроенной Ховринской больницы не позднее 2020 года, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса. Максимальная высота определится по результатам визуально-ландшафтного анализа. Снос недостроя должен начаться в конце этого года. Застройщиком выступит город, возведение жилья обойдется в 19 миллиардов рублей.
Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин говорил, что часть жилья на месте больницы может быть передана переселенцам по программе реновации. Такую же информацию озвучивала
заммэра Наталья Сергунина. Однако в департаменте градостроительной политики RNS
сообщили, что таких планов пока нет.
Ховринскую больницу начали строить еще в 1980 году. По размерам она могла бы конкурировать с НИИ имени Склифосовского. Но через пять лет работы прекратились. По одной из версий, кончилось финансирование, по другой - выступили грунтовые воды, разлилась забранная в трубу под зданием речка Лихоборка. Несколько лет недострой охранялся, но в 90-х охрану сняли, после чего местные жители опустошили больницу.
В начале 2000-х стало ясно, что корпуса больницы медленно уходят под землю, а к 2011 году СМИ сообщали, что в недострое образовался целый город аутсайдеров"
- людей разного возраста с непростой историей. По неофициальной статистике правоохранительных органов, тут происходило до ста несчастных случаев
ежегодно. История больницы даже послужила материалом для съемок фильма ужасов
.
Несколько лет назад здание снова стали охранять, и попасть туда стало сложно. В 2013 году власти объявили, что комплекс будет снесен, а на его месте построят новую больницу
. Однако в конце прошлого года Марат Хуснуллин объявил, что на месте Ховринской больницы появится жилье для нужд города.