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Жилье на месте Ховринской больницы построят к 2020 году, но достанется ли оно переселенцам, неизвестно
16 августа 2017 г. | Время публикации 14:48 | Последние изменения 17:23
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Жилой квартал с подземными парковками появится на месте двух корпусов недостроенной Ховринской больницы не позднее 2020 года, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса. Максимальная высота определится по результатам визуально-ландшафтного анализа. Снос недостроя должен начаться в конце этого года. Застройщиком выступит город, возведение жилья обойдется в 19 миллиардов рублей.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин говорил, что часть жилья на месте больницы может быть передана переселенцам по программе реновации. Такую же информацию озвучивала заммэра Наталья Сергунина. Однако в департаменте градостроительной политики RNS сообщили, что таких планов пока нет.

Ховринскую больницу начали строить еще в 1980 году. По размерам она могла бы конкурировать с НИИ имени Склифосовского. Но через пять лет работы прекратились. По одной из версий, кончилось финансирование, по другой - выступили грунтовые воды, разлилась забранная в трубу под зданием речка Лихоборка. Несколько лет недострой охранялся, но в 90-х охрану сняли, после чего местные жители опустошили больницу.

В начале 2000-х стало ясно, что корпуса больницы медленно уходят под землю, а к 2011 году СМИ сообщали, что в недострое образовался целый город аутсайдеров" - людей разного возраста с непростой историей. По неофициальной статистике правоохранительных органов, тут происходило до ста несчастных случаев ежегодно. История больницы даже послужила материалом для съемок фильма ужасов.

Несколько лет назад здание снова стали охранять, и попасть туда стало сложно. В 2013 году власти объявили, что комплекс будет снесен, а на его месте построят новую больницу. Однако в конце прошлого года Марат Хуснуллин объявил, что на месте Ховринской больницы появится жилье для нужд города.

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