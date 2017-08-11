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С компании, эксплуатировавшей свалку в Кучино, требуют более 6 миллиардов рублей за экологический ущерб
16 августа 2017 г. | Время публикации 15:28 | Последние изменения 15:36
Рубрики: Экология  
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Global Look Press
Администрация подмосковной Балашихи намерена взыскать 6,2 миллиарда рублей с бывшего эксплуатанта мусорного полигона "Кучино" за ущерб, нанесенный окружающей среде. Как сообщает ТАСС, Арбитражный суд Московской области принял иск к производству 14 августа.

На основании проверки в декабре 2016 года Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб от работы полигона "Кучино" в 2,2 миллиарда рублей. Росприроднадзор оценил вред почвам в более чем 500 миллионов рублей. Сумму ущерба водным объектам, как и то, входят ли 500 миллионов рублей в сумму, заявленную Минэкологии региона, в ведомстве не уточнили. Суд привлек к рассмотрению иска Минэкологии Подмосковья, департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, Комитет по управлению имуществом администрации Балашихи и Министерство имущественных отношений Московской области. Общая сумма иска администрации Балашихи к ООО "Заготовитель" превышает 6,25 миллиарда рублей.

Напомним, 15 июня жители Балашихи во время прямой линии пожаловались Путину на гигантскую свалку. После этого на полигон сразу же выехали губернатор Подмосковья и теперь уже бывший глава Балашихи Евгений Жирков. Чиновники заявили, что закрыть полигон получится только к 2020 году и позже. Президент с их доводами не согласился и озвучил иной срок - один месяц. В результате полигон был закрыт уже на следующий день, а рекультивацию свалки пообещали начать в 2018 году.

В июле Росприроднадзор аннулировал лицензию на утилизацию отходов у компании "Заготовитель", которая являлась эксплуатантом полигона. Позднее стало известно, что разработчик проекта рекультивации полигона "Кучино" будет утвержден постановлением правительства РФ без конкурса на основании рекомендации экспертной комиссии. Сам проект рекультивации разработают до 30 октября, он пройдет публичные слушания, экологическую и государственную экспертизу. Между тем в конце июля жители московских районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки пожаловались на удушливый запах от сжигания мусора с промзоны "Очаково". Эксперты полагают, что это непосредственно связано с закрытием свалки в Балашихе: чтобы сэкономить на вывозе мусора, компании сжигают отходы на местах.
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