В столице удвоят количество метеостанций после майского урагана

20 июля 2017 г. Совфед потребовал увеличить финансирование метеослужб после московского урагана

На совещании с Гидрометцентром и МЧС было решено выделить дополнительные средства для гидрометеорологических служб. Поводом для совещания стал ураган 29 мая, после которого метеорологи жаловались на нехватку средств.