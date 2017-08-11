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В столице удвоят количество метеостанций после майского урагана
16 августа 2017 г. | Время публикации 11:59 | Последние изменения 12:09
Рубрики: Погода, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Росгидромет и правительство Москвы договорились об увеличении количества метеостанций в городе, сообщил журналистам руководитель Росгидромета Александр Фролов на пресс-конференции, посвященной проведению Климатического форума городов России. Его цитирует агентство "Москва".

По словам чиновника, сейчас в столице работают 44 метеорологических станции, большая часть которых каждые 10 минут проводит наблюдение на земле, и шесть метеорологических локаторов, фиксирующих погодные данные окрестностей Москвы и прилегающих областей. В дальнейшем количество автоматических станций планируется увеличить как минимум вдвое, а также установить еще четыре локатора, которые будут смотреть на Москву с четырех позиций. "Эти планы рассчитаны на два года, соглашение с московским правительством мы получили. Эта программа уже на старте", - сказал Фролов.

Напомним, 29 мая из-за шквалистого ветра были повалены тысячи деревьев, оборваны линии электропередач, разрушены постройки. Жертвами стихии в столице стали 12 человек, еще шестеро погибли в Московской области. Этот ураган унес наибольшее количество человеческих жизней за всю историю метеорологических наблюдений в Москве.

После урагана в обществе разгорелась дискуссия о том, почему МЧС не проинформировало людей об опасности заранее. Эксперты сочли, что вины ведомства в произошедшем нет, а оповещения граждан о надвигающейся непогоде - скорее услуга, нежели обязательство. В свою очередь, МЧС обвинило Росгидромет в том, что ведомство не смогло предсказать ураган.

По словам экспертов, российские метеорологи располагают третьими в мире после американцев и китайцев вычислительными мощностями, однако это не решает всех проблем - у России на сегодня есть только два действующих метеоспутника, а ситуация с наземными станциями еще хуже. В то же время существенно выросло число труднопредсказуемых погодных явлений. В итоге на совещании с Гидрометцентром и МЧС было решено выделить дополнительные средства для гидрометеорологических служб.
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