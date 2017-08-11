Новые площадки проекта "Музыка в метро" появились в метро и на МЦК

14 августа 2017 г. Зрители вступились за уличных барабанщиков у метро, которых хотели разогнать (ВИДЕО)

Женщина, одетая в форму сотрудницы метрополитена, подошла к одному из музыкантов и, потребовав прекратить выступление, отпихнула ногой его инструменты. Женщина удалилась после того, как ее стали фотографировать.