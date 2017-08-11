Новые площадки проекта "Музыка в метро" появились в метро и на МЦК

В метрополитене и на МЦК появились новые площадки проекта "Музыка в метро". Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, новые места для концертов появились на станциях "Сухаревская" и "Площадь Революции". Еще одна площадка появилась в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию МЦК "Площадь Гагарина".
На станции "Пушкинская" место для музыкантов организовали перед эскалатором, который ведет к переходу на станции "Чеховская" и "Тверская". Еще одно место появилось в самом переходе между "Чеховской" и "Тверской", рядом с памятником писателю Максиму Горькому. А место для выступлений в переходе со станции "Театральной" на станцию "Площадь Революции" перенесли на верх эскалатора. Еще одно место отвели в подуличном переходе на станции "Сухаревская".
В рамках реорганизации площадок проекта некоторые из них были убраны с таких станций, как "Выставочная", "Охотный Ряд" и "Комсомольская". Теперь нет площадки у эскалатора, работающего на подъем при переходе с "Комсомольской" Кольцевой линии на "Комсомольскую" Сокольнической линии, при этом площадка у эскалатора, работающего на спуск, осталась. Как заявили в руководстве метрополитена, такая ротация сделана для удобства пассажиров и самих музыкантов и дает возможность услышать живые выступления и на других станциях
Между тем об успехе проекта пока можно говорить лишь отчасти: несмотря на увеличение
числа площадок, многие музыканты не готовы участвовать на условиях, предложенных властями. В прошлом году сообщалось, что многие участники пилотного проекта, прошедшие прослушивание, за месяц не выступили на площадках ни разу
, сами прослушивания носят закрытый характер, а проект, призванный легализовать деятельность уличных музыкантов, трансформировался в проект "для всех желающих". В то же время сами москвичи не имеют ничего против "уличной самодеятельности": на днях пассажиры метро вступились за уличных барабанщиков
, выступление которых пыталась прекратить сотрудница метрополитена.