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Семья погибшего при ДТП в Балашихе "пьяного мальчика" отказалась от его эксгумации
16 августа 2017 г. | Время публикации 12:34 | Последние изменения 14:30
Рубрики: Происшествия  
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Ольга Алисова | © РИА Новости / Виталий Белоусов
Семья шестилетнего ребенка, погибшего в резонансном ДТП в Балашихе, отказалась от эксгумации его тела. Как сообщил РИА "Новости" адвокат потерпевших Виктор Данильченко, такое решение связано с тем, что достоверных данных эксгумация не даст, а семья при этом будет подвергнута серьезному психологическому испытанию.

Скандальное ДТП в Балашихе произошло 23 апреля. Местная жительница Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего ребенка и протащила его около десяти метров под днищем автомобиля. Широкий резонанс трагедия приобрела только спустя месяц, когда в СМИ появилась информация о том, что экспертиза показала наличие в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя, что равноценно бутылке водки. По мнению родителей, спирт могли закачать в печень уже мертвого ребенка.

Семья мальчика требовала провести повторную экспертизу. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту халатности судебных экспертов. Повторная судебно-медицинская экспертиза, однако, подтвердила наличие в крови ребенка алкоголя. Впрочем, в полиции подчеркнули, что наличие алкоголя в крови у ребенка не может повлиять на признание вины водителя. По данным полиции, автомобиль в момент аварии двигался с превышением скорости, а женщина-водитель пользовалась мобильным телефоном, кроме того, у нее была возможность предотвратить наезд на ребенка. Алисову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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