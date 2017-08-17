Реновация может породить новые жилые "муравейники" в Подмосковье

Застройщики жилья, работающие в Подмосковье, ждут негативного эффекта от программы реновации. Об этом заявила "Коммерсанту"
первый заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Александра Кузьмина.
По словам чиновницы, конкурентным преимуществом области всегда оставалась благоприятная экологическая обстановка, где возможно строительство просторных и комфортных квартир в малоэтажных домах: столичные власти признавали, что москвичи составляют треть покупателей жилья
на первичном рынке Подмосковья. Сейчас же из-за программы реновации в столице существенно сократится потенциальный спрос со стороны москвичей, которые до этого рассматривали возможность переехать из хрущевок в большие квартиры в ближнем поясе Подмосковья. Региональные застройщики опасаются сокращения рынка сбыта и ради сохранения объемов строительства могут увеличить плотность застройки, что приведет к возникновению "муравейников", чем и так уже недовольны местные жители.
Как отмечает один из областных чиновников, в подмосковной администрации узнали о планах московской мэрии так же неожиданно, как и все горожане, а возможное увеличение плотности жилой застройки в Подмосковье вступает в диссонанс с риторикой федеральных властей, заявляющих о повышении качества среды. Напомним, ранее сообщалось, что реновация может, с одной стороны, стимулировать выход на рынок новых проектов в краткосрочной перспективе, с другой - некоторые девелоперы могут продать участки
, отказавшись от реализации проектов в отдельных районах. Кроме того, в Подмосковье также задумались о реновации по примеру московской: ее планируется начать после 2020 года
.