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Реновация может породить новые жилые "муравейники" в Подмосковье
16 августа 2017 г. | Время публикации 09:09 | Последние изменения 17 августа 2017 г. 16:31
Рубрики: Недвижимость, Областная инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Застройщики жилья, работающие в Подмосковье, ждут негативного эффекта от программы реновации. Об этом заявила "Коммерсанту" первый заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Александра Кузьмина.

По словам чиновницы, конкурентным преимуществом области всегда оставалась благоприятная экологическая обстановка, где возможно строительство просторных и комфортных квартир в малоэтажных домах: столичные власти признавали, что москвичи составляют треть покупателей жилья на первичном рынке Подмосковья. Сейчас же из-за программы реновации в столице существенно сократится потенциальный спрос со стороны москвичей, которые до этого рассматривали возможность переехать из хрущевок в большие квартиры в ближнем поясе Подмосковья. Региональные застройщики опасаются сокращения рынка сбыта и ради сохранения объемов строительства могут увеличить плотность застройки, что приведет к возникновению "муравейников", чем и так уже недовольны местные жители.

Как отмечает один из областных чиновников, в подмосковной администрации узнали о планах московской мэрии так же неожиданно, как и все горожане, а возможное увеличение плотности жилой застройки в Подмосковье вступает в диссонанс с риторикой федеральных властей, заявляющих о повышении качества среды. Напомним, ранее сообщалось, что реновация может, с одной стороны, стимулировать выход на рынок новых проектов в краткосрочной перспективе, с другой - некоторые девелоперы могут продать участки, отказавшись от реализации проектов в отдельных районах. Кроме того, в Подмосковье также задумались о реновации по примеру московской: ее планируется начать после 2020 года.
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