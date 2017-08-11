Помимо исторических зданий при реновации могут сохранить и обычные дома

Программа реновации не означает, что все попавшие в список дома автоматически снесут. С ними будут работать как с любым ветхим жильем, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Однако конкретные решения будут приниматься уже после того, как всех жильцов расселят, передает ТАСС.
Княжевская уточнила, что в программе говорится в первую очередь о зданиях, "состояние которых приближается к аварийному или уже является таковым. Никто никогда не говорил, что все объекты, представленные в перечне, будут обязательно снесены". Полный список домов, которые предлагается сохранить, направят мэру Москвы в сентябре. Помимо зданий, представляющих историческую и культурную ценность, туда могут попасть и обычные дома, отметила Княжевская.
Ранее движение "Архнадзор" внесло в список на сохранение 450 домов
, попавших в программу на реновации. "Жители 172 домов из этого списка проголосовали против включения их домов в программу, остальные дома проголосовали за. На заседании рабочей группы рассмотрели список из 278 таких домов, около 100 домов
были отобраны для включения в список, который будет направлен мэру", - сообщила Княжевская, слова которой приводит РИА "Новости"
.
В числе домов, которые планируется сохранить, - построенные по индивидуальным проектам "сталинки" на улице Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице, здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и Ивантеевской улице. Здания, которые власти решат сохранить, ждет реконструкция, при этом жителей все равно расселят в новостройки.