Помимо исторических зданий при реновации могут сохранить и обычные дома

14 августа 2017 г. Более сотни домов младше 1970 года включены в программу реновации

79 домов были включены еще в предварительный список в мае, и жители проголосовали за их снос на сайте "Активный гражданин". Еще 58 домов вошли в программу после того, как жильцы провели собрания собственников.