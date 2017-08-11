NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
августа
pda
Поиск
Архив

Помимо исторических зданий при реновации могут сохранить и обычные дома
16 августа 2017 г. | Время публикации 14:13 | Последние изменения 14:53
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Программа реновации не означает, что все попавшие в список дома автоматически снесут. С ними будут работать как с любым ветхим жильем, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Однако конкретные решения будут приниматься уже после того, как всех жильцов расселят, передает ТАСС.

Княжевская уточнила, что в программе говорится в первую очередь о зданиях, "состояние которых приближается к аварийному или уже является таковым. Никто никогда не говорил, что все объекты, представленные в перечне, будут обязательно снесены". Полный список домов, которые предлагается сохранить, направят мэру Москвы в сентябре. Помимо зданий, представляющих историческую и культурную ценность, туда могут попасть и обычные дома, отметила Княжевская.

Ранее движение "Архнадзор" внесло в список на сохранение 450 домов, попавших в программу на реновации. "Жители 172 домов из этого списка проголосовали против включения их домов в программу, остальные дома проголосовали за. На заседании рабочей группы рассмотрели список из 278 таких домов, около 100 домов были отобраны для включения в список, который будет направлен мэру", - сообщила Княжевская, слова которой приводит РИА "Новости".

В числе домов, которые планируется сохранить, - построенные по индивидуальным проектам "сталинки" на улице Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице, здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и Ивантеевской улице. Здания, которые власти решат сохранить, ждет реконструкция, при этом жителей все равно расселят в новостройки.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Более сотни домов младше 1970 года включены в программу реновации
14 августа 2017 г.
Более сотни домов младше 1970 года включены в программу реновации
79 домов были включены еще в предварительный список в мае, и жители проголосовали за их снос на сайте "Активный гражданин". Еще 58 домов вошли в программу после того, как жильцы провели собрания собственников.
10 августа 2017 г.
21 июня 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.08.2017   11:27
1
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 20 августа 2017 г. // Последняя новость 19 августа 2017 г. 18:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>