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Двум активистам грозит штраф или арест за разрешенную законом съемку сотрудников ГИБДД в Подмосковье
16 августа 2017 г. | Время публикации 16:10
Рубрики: Общество  
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PhotohunterRu / YouTube
Административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полицейским составили на двух активистов, снимавших работу сотрудников ГИБДД в Подмосковье. Журналист движения "За права человека" Владимир Арсентьев и его друг Александр Клочков занимались общественным контролем - эту процедуру разрешает федеральный закон "О полиции". Инспекторы были против съемки, в результате возник конфликт и Арсентьева с Клочковым задержали.

Инцидент произошел 15 августа на подмосковной части МКАД напротив района Строгино. Инспекторы дежурили на участке с круговым движением. "Патрульный автомобиль... в таком случае обязательно должен быть виден участникам дорожного движения. Но они поставили его в сторонке, так, что заметно его практически не было", - рассказал Арсентьев "Газете.Ru". Кроме того, сотрудники ДПС останавливали машины на перекрестке, где остановка запрещена. По мнению активистов, водителей "тормозили без причин и устраивали досмотры без составления соответствующих протоколов".

Когда инспекторы заметили, что их снимают, активисты попытались указать им на нарушения. Сотрудники полиции не согласились. Вопреки регламенту они не представились и не показали документы, а также грубили оппонентам. По словам Арсентьева, один из полицейских вырвал у него телефон, а второй пытался затолкать Клочкова в служебную машину. "На вопросы о том, в чем мы виноваты и что мы нарушили, они не отвечали", - сказал журналист.

Активистов отвезли в отдел полиции Барвихи и продержали там около семи часов. Воды им дали только после появления начальника отделения. На Арсентьева составили протокол о мелком хулиганстве с неповиновением законному требованию представителя власти, на Клочкова - о неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Обе статьи предусматривают денежный штраф или административный арест на 15 суток.

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