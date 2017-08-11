Жители Патриарших прудов потребуют закрытия баров и ресторанов в 22:00

Муниципальные власти Пресненского района Москвы будут добиваться запрета на работу для ресторанов и баров на Патриарших прудах начиная с 22:00. В случае принятия эта инициатива распространится и на другие районы столицы. Об этом агентству "Москва"
сообщила муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач.
По ее словам, ранее местные жители уже требовали приостановить работу заведений в районе в ночное время, и представители префектуры и владельцы баров и ресторанов договорились между собой, однако некоторые рестораны и бары по-прежнему открыты по ночам. "Поскольку рестораторы являются арендаторами у собственников, а не у города Москвы, то там, где собственник пошел навстречу префектуре и сказал своим арендаторами в 23:00 закрываться, там это работает. Но достаточно два-три заведения, которые все равно работают круглосуточно, и часть посетителей других ресторанов просто идут туда и все равно стоят на Малой Бронной. То есть договариваться с каждым ресторатором в отдельности не получится", - пояснила депутат.
В связи с этим муниципальные власти планируют выступить с инициативой повторно и настаивать на введении запрета на работу баров и ресторанов после 22:00, а не 23:00, как предлагалось ранее: "Как раз ресторан закрылся, в 23:00 проехал мусоровоз, убрал весь мусор в районе и все - у нас чисто и тихо", - пояснила Ткач. Также предлагается распространить запрет не только на Малую Бронную, но и на прилегающие переулки: в "зону шума" попали Спиридоньевский и Большой Козихинский переулки, и "ночное гульбище разрастается уже по всем кварталам"
В прошлом году стало известно, что у жителей Патриарших прудов возникают проблемы с многочисленными ресторанами
: на улице их как минимум 40, и еще 15 готовится к открытию. Хотя мест внутри самих заведений хватает, посетители предпочитают отдыхать на улице, заполняя ее почти целиком. Мнение же местных жителей, страдающих от такого шума, никто не учитывает.
После шумихи в СМИ по итогам совещания в префектуре ЦАО предприниматели выразили готовность сократить
время работы своих заведений до 23:00. Кроме того, префект потребовал усилить патрулирование территории, заявив, что работа предприятий общественного питания не должна быть причиной недовольства жителей. Однако впоследствии стало известно, что этого так и не произошло
.