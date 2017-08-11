NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
августа
pda
Поиск
Архив

Жители Патриарших прудов потребуют закрытия баров и ресторанов в 22:00
16 августа 2017 г. | Время публикации 09:54 | Последние изменения 10:00
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Муниципальные власти Пресненского района Москвы будут добиваться запрета на работу для ресторанов и баров на Патриарших прудах начиная с 22:00. В случае принятия эта инициатива распространится и на другие районы столицы. Об этом агентству "Москва" сообщила муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач.

По ее словам, ранее местные жители уже требовали приостановить работу заведений в районе в ночное время, и представители префектуры и владельцы баров и ресторанов договорились между собой, однако некоторые рестораны и бары по-прежнему открыты по ночам. "Поскольку рестораторы являются арендаторами у собственников, а не у города Москвы, то там, где собственник пошел навстречу префектуре и сказал своим арендаторами в 23:00 закрываться, там это работает. Но достаточно два-три заведения, которые все равно работают круглосуточно, и часть посетителей других ресторанов просто идут туда и все равно стоят на Малой Бронной. То есть договариваться с каждым ресторатором в отдельности не получится", - пояснила депутат.

В связи с этим муниципальные власти планируют выступить с инициативой повторно и настаивать на введении запрета на работу баров и ресторанов после 22:00, а не 23:00, как предлагалось ранее: "Как раз ресторан закрылся, в 23:00 проехал мусоровоз, убрал весь мусор в районе и все - у нас чисто и тихо", - пояснила Ткач. Также предлагается распространить запрет не только на Малую Бронную, но и на прилегающие переулки: в "зону шума" попали Спиридоньевский и Большой Козихинский переулки, и "ночное гульбище разрастается уже по всем кварталам"

В прошлом году стало известно, что у жителей Патриарших прудов возникают проблемы с многочисленными ресторанами: на улице их как минимум 40, и еще 15 готовится к открытию. Хотя мест внутри самих заведений хватает, посетители предпочитают отдыхать на улице, заполняя ее почти целиком. Мнение же местных жителей, страдающих от такого шума, никто не учитывает.

После шумихи в СМИ по итогам совещания в префектуре ЦАО предприниматели выразили готовность сократить время работы своих заведений до 23:00. Кроме того, префект потребовал усилить патрулирование территории, заявив, что работа предприятий общественного питания не должна быть причиной недовольства жителей. Однако впоследствии стало известно, что этого так и не произошло.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Жители Патриарших прудов продолжают страдать от многочисленных баров и ресторанов
22 июня 2017 г.
Жители Патриарших прудов продолжают страдать от многочисленных баров и ресторанов
В прошлом году предприниматели выразили готовность сократить время работы баров, но с наступлением тепла проблема возникла вновь. Жильцы Патриарших прудов будут добиваться официального постановления о запрете работы после 23:00.
12 июля 2016 г.
6 июля 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.08.2017   11:27
1
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 20 августа 2017 г. // Последняя новость 19 августа 2017 г. 18:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>