Из офиса коммерческой фирмы в Зеленограде украли более 21 миллиона рублей

Полиция ищет злоумышленников, которые похитили из коммерческой фирмы в Зеленограде около 22 миллионов рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, трое неизвестных отжали металлическую решетку окна на первом этаже офиса коммерческой фирмы на проспекте Генерала Алексеева, связали сторожа и похитили из сейфа 21 миллион 670 тысяч рублей. По мнению оперативников, грабители знали о крупной сумме денег и заранее спланировали нападение. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников



