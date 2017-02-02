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Из офиса коммерческой фирмы в Зеленограде украли более 21 миллиона рублей
16 февраля 2017 г. | Время публикации 10:48
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Полиция ищет злоумышленников, которые похитили из коммерческой фирмы в Зеленограде около 22 миллионов рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, трое неизвестных отжали металлическую решетку окна на первом этаже офиса коммерческой фирмы на проспекте Генерала Алексеева, связали сторожа и похитили из сейфа 21 миллион 670 тысяч рублей. По мнению оперативников, грабители знали о крупной сумме денег и заранее спланировали нападение. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников

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