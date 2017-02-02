Зацепингу хотят сделать антирекламу с помощью столичной молодежи

30 января 2017 г. Штрафы для зацеперов в Москве хотят увеличить до пяти тысяч рублей

За проезд на крышах общественного транспорта или в других не приспособленных для этого местах будет накладываться штраф от одной до пяти тысяч рублей. Ранее Мосгордума одобрила увеличение штрафа для родителей зацеперов.