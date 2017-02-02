Зацепингу хотят сделать антирекламу с помощью столичной молодежи

Депутат Мосгордумы Александр Семенников просит РЖД разместить на железнодорожных станциях и других объектах столицы рекламу против зацепинга. Он также предложил провести молодежный конкурс на лучший эскиз и лозунг рекламных плакатов, сообщает агентство "Москва"
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Накануне Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект о повышении штрафов за зацепинг от 3 до 4 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 5 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток. За проезд на крыше наземного транспорта предлагается штрафовать на 3-4 тысячи рублей со штрафом такого же размера за повторное нарушение. Ранее Мосгордума одобрила в первом чтении проект городского закона о штрафах для родителей зацеперов
до 5 тысяч рублей.