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Гражданин США напал на москвича с куском арматуры
16 февраля 2017 г. | Время публикации 14:19
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В Замоскворечье задержан гражданин США, который напал с арматурой на мужчину. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась свидетельница драки в подъезде дома в 5-м Монетчиковском переулке. Прибывшие на место сотрудники МВД выяснили, что конфликт возник между 27-летним москвичом и 31-летним уроженцем Украины, ныне гражданином США.

Иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поднял в подъезде отрез арматуры и, угрожая оппоненту убийством, ударил его по рукам и ногам. Мужчина задержан, арматуру у него изъяли, доведя информацию до посольства США. В дежурной части задержанный почувствовал себя плохо, его доставили на обследование в больницу с подозрением на алкогольное отравление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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