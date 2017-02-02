Контактный зоопарк в Москве закрыли после нападения кролика на ребенка

Московское управление Роспотребнадзора нагрянуло с проверкой в контактный зоопарк "Чудесный рай" в торговом центре "Триумфальный" на улице Вавилова после появившихся в СМИ сообщений о ребенке, пострадавшем от укуса кролика, передает "Интерфакс"
. Представители надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения, из-за которых дальнейшее существование зоопарка невозможно.
Как отметили в Роспотребнадзоре, заведение располагалось в непосредственной близости с магазинами для детей, детскими игровыми автоматами и предприятиями общественного питания. Кроме того, руководство зоопарка не выполняло требования содержания животных, не было данных о прохождении сотрудниками медосмотров и вакцинаций. Корма и биологические отходы из вольеров в зоопарке хранились в одном помещении, что могло привести к распространению опасных заразных болезней как среди животных, так и среди людей. Деятельность зоопарка временно прекращена, а в отношении руководства учреждения составлен протокол об административном нарушении.
Отметим, что несколько дней назад был опечатан вход в контактный зоопарк "Погладь енота" на Севастопольском проспекте. А в конце января жалобы поступили на контактный зоопарк в "Сокольниках", где женщина с ребенком стали "жертвами" перепуганного ежа
. "Ёж укусил посетителей потому, что те, во-первых, взяли его без перчаток, а во-вторых, фотографировали его со вспышкой, укус стал его защитной реакцией. Ёж абсолютно здоров, привит, но его поместили на карантин, чтобы он пришел в себя и отдохнул от посетителей", - объяснили в пресс-службе парка.