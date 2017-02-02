Контактный зоопарк в Москве закрыли после нападения кролика на ребенка

23 января 2017 г. Ежа из контактного зоопарка отправили в "отпуск" после того, как он укусил ребенка и его мать

Пятилетний ребенок взял ежа без перчаток, и зверёк укусил его. Еще одной причиной стресса животного стало то, что посетители фотографировали его со вспышкой. Ёжика отправили на карантин, "чтобы отдохнул от людей".