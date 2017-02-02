]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
февраля
pda
Поиск
Архив

Контактный зоопарк в Москве закрыли после нападения кролика на ребенка
16 февраля 2017 г. | Время публикации 18:05
Рубрики: Происшествия, Животные  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Московское управление Роспотребнадзора нагрянуло с проверкой в контактный зоопарк "Чудесный рай" в торговом центре "Триумфальный" на улице Вавилова после появившихся в СМИ сообщений о ребенке, пострадавшем от укуса кролика, передает "Интерфакс". Представители надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения, из-за которых дальнейшее существование зоопарка невозможно.

Как отметили в Роспотребнадзоре, заведение располагалось в непосредственной близости с магазинами для детей, детскими игровыми автоматами и предприятиями общественного питания. Кроме того, руководство зоопарка не выполняло требования содержания животных, не было данных о прохождении сотрудниками медосмотров и вакцинаций. Корма и биологические отходы из вольеров в зоопарке хранились в одном помещении, что могло привести к распространению опасных заразных болезней как среди животных, так и среди людей. Деятельность зоопарка временно прекращена, а в отношении руководства учреждения составлен протокол об административном нарушении.

Отметим, что несколько дней назад был опечатан вход в контактный зоопарк "Погладь енота" на Севастопольском проспекте. А в конце января жалобы поступили на контактный зоопарк в "Сокольниках", где женщина с ребенком стали "жертвами" перепуганного ежа. "Ёж укусил посетителей потому, что те, во-первых, взяли его без перчаток, а во-вторых, фотографировали его со вспышкой, укус стал его защитной реакцией. Ёж абсолютно здоров, привит, но его поместили на карантин, чтобы он пришел в себя и отдохнул от посетителей", - объяснили в пресс-службе парка.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Ежа из контактного зоопарка отправили в "отпуск" после того, как он укусил ребенка и его мать
23 января 2017 г.
Ежа из контактного зоопарка отправили в "отпуск" после того, как он укусил ребенка и его мать
Пятилетний ребенок взял ежа без перчаток, и зверёк укусил его. Еще одной причиной стресса животного стало то, что посетители фотографировали его со вспышкой. Ёжика отправили на карантин, "чтобы отдохнул от людей".

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.02.2017   23:46
0
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 16 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>