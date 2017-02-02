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Московских взяточников стали чаще ловить, но ущерб от них все равно исчисляется миллиардами
16 февраля 2017 г. | Время публикации 14:52 | Последние изменения 14:54
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Столичная прокуратура отметила растущее в городе количество преступлений коррупционной направленности: в 2016 году произошло более 1,2 тысячи инцидентов со взятками, причем это лишь статистика по зарегистрированным нарушениям. Об этом, как сообщает агентство "Москва", на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства рассказал прокурор Москвы Владимир Чуриков.

По его словам, в суды по делам о коррупции было направлено 82 исковых заявления на сумму 180 миллионов рублей, возбуждено 52 уголовных расследования, а 900 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Ущерб от коррупционных преступлений составил около 15 миллиардов рублей, причем добровольно из них были погашены только 2 миллиарда.

Общее число преступлений в Москве за прошлый год сократилось на 10,9 процента - до 174 тысяч, но их раскрываемость осталась прежней: лишь в одном случае из четырех правосудие настигает злоумышленника. 129 тысяч преступных деяний в 2016 году так и остались в разряде нераскрытых. По словам Чурикова, хуже всего раскрывались кражи, которые составляют порядка половины от всех преступлений в столице, а также мошенничества. В то же время увеличилась доля раскрытых убийств, разбоев, грабежей, квартирных краж, а также преступлений, связанных с оборотом наркотиков, передает ТАСС.
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Четверг, 16 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:52
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