Московских взяточников стали чаще ловить, но ущерб от них все равно исчисляется миллиардами Рубрики: Криминал

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По его словам, в суды по делам о коррупции было направлено 82 исковых заявления на сумму 180 миллионов рублей, возбуждено 52 уголовных расследования, а 900 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Ущерб от коррупционных преступлений составил около 15 миллиардов рублей, причем добровольно из них были погашены только 2 миллиарда.



Общее число преступлений в Москве за прошлый год сократилось на 10,9 процента - до 174 тысяч, но их раскрываемость осталась прежней: лишь в одном случае из четырех правосудие настигает злоумышленника. 129 тысяч преступных деяний в 2016 году так и остались в разряде нераскрытых. По словам Чурикова, хуже всего раскрывались кражи, которые составляют порядка половины от всех преступлений в столице, а также мошенничества. В то же время увеличилась доля раскрытых убийств, разбоев, грабежей, квартирных краж, а также преступлений, связанных с оборотом наркотиков, передает ТАСС. Столичная прокуратура отметила растущее в городе количество преступлений коррупционной направленности: в 2016 году произошло более 1,2 тысячи инцидентов со взятками, причем это лишь статистика по зарегистрированным нарушениям. Об этом, как сообщает агентство "Москва" , на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства рассказал прокурор Москвы Владимир Чуриков.По его словам, в суды по делам о коррупции было направлено 82 исковых заявления на сумму 180 миллионов рублей, возбуждено 52 уголовных расследования, а 900 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Ущерб от коррупционных преступлений составил около 15 миллиардов рублей, причем добровольно из них были погашены только 2 миллиарда.Общее число преступлений в Москве за прошлый год сократилось на 10,9 процента - до 174 тысяч, но их раскрываемость осталась прежней: лишь в одном случае из четырех правосудие настигает злоумышленника. 129 тысяч преступных деяний в 2016 году так и остались в разряде нераскрытых. По словам Чурикова, хуже всего раскрывались кражи, которые составляют порядка половины от всех преступлений в столице, а также мошенничества. В то же время увеличилась доля раскрытых убийств, разбоев, грабежей, квартирных краж, а также преступлений, связанных с оборотом наркотиков, передает ТАСС.



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