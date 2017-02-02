У парка "Коломенское" заберут два участка под второе кольцо метро

Два участка музея-заповедника "Коломенское" площадью 0,34 гектара отдадут под строительство третьего пересадочного контура метро. Это следует из проекта планировки участка от станции "Каширская" до "Нижегородской улицы", пишет РБК
. Участок метро пройдет под заповедником и Москвой-рекой.
Чуть больше отрежут от природного комплекса "Долина реки Нищенки" – 0,36 гектара. Там построят вентиляционные киоски. В качестве компенсации 0,35 гектара включат в состав природного комплекса вдоль реки Жужа. На столько же расширятся две зеленые территории в Луговом проезде. В пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что проект прошел антикоррупционную экспертизу и находится на согласовании. В самом проекте говорится, что его одобрили на публичных слушаниях.
Участок третьего пересадочного контура от "Каширской" до "Нижегородской" улицы планируется запустить в 2019 году. Он протянется через пять районов: Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики и Нижегородский. На этом отрезке построят четыре станции с рабочими названиями "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики".