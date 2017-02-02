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У парка "Коломенское" заберут два участка под второе кольцо метро
16 февраля 2017 г. | Время публикации 19:23
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Два участка музея-заповедника "Коломенское" площадью 0,34 гектара отдадут под строительство третьего пересадочного контура метро. Это следует из проекта планировки участка от станции "Каширская" до "Нижегородской улицы", пишет РБК. Участок метро пройдет под заповедником и Москвой-рекой.

Чуть больше отрежут от природного комплекса "Долина реки Нищенки" – 0,36 гектара. Там построят вентиляционные киоски. В качестве компенсации 0,35 гектара включат в состав природного комплекса вдоль реки Жужа. На столько же расширятся две зеленые территории в Луговом проезде. В пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что проект прошел антикоррупционную экспертизу и находится на согласовании. В самом проекте говорится, что его одобрили на публичных слушаниях.

Участок третьего пересадочного контура от "Каширской" до "Нижегородской" улицы планируется запустить в 2019 году. Он протянется через пять районов: Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики и Нижегородский. На этом отрезке построят четыре станции с рабочими названиями "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики".
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