У парка "Коломенское" заберут два участка под второе кольцо метро Рубрики: Метрополитен

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Чуть больше отрежут от природного комплекса "Долина реки Нищенки" – 0,36 гектара. Там построят вентиляционные киоски. В качестве компенсации 0,35 гектара включат в состав природного комплекса вдоль реки Жужа. На столько же расширятся две зеленые территории в Луговом проезде. В пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что проект прошел антикоррупционную экспертизу и находится на согласовании. В самом проекте говорится, что его одобрили на публичных слушаниях.



Участок третьего пересадочного контура от "Каширской" до "Нижегородской" улицы планируется запустить в 2019 году. Он протянется через пять районов: Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики и Нижегородский. На этом отрезке построят четыре станции с рабочими названиями "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики". Два участка музея-заповедника "Коломенское" площадью 0,34 гектара отдадут под строительство третьего пересадочного контура метро. Это следует из проекта планировки участка от станции "Каширская" до "Нижегородской улицы", пишет РБК . Участок метро пройдет под заповедником и Москвой-рекой.Чуть больше отрежут от природного комплекса "Долина реки Нищенки" – 0,36 гектара. Там построят вентиляционные киоски. В качестве компенсации 0,35 гектара включат в состав природного комплекса вдоль реки Жужа. На столько же расширятся две зеленые территории в Луговом проезде. В пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что проект прошел антикоррупционную экспертизу и находится на согласовании. В самом проекте говорится, что его одобрили на публичных слушаниях.Участок третьего пересадочного контура от "Каширской" до "Нижегородской" улицы планируется запустить в 2019 году. Он протянется через пять районов: Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики и Нижегородский. На этом отрезке построят четыре станции с рабочими названиями "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 ноября 2014 г. Одобрен участок третьего контура от "Каширской" до "Нижегородской улицы"

Участок пройдет от тупиков за станцией "Каширская" вдоль Коломенской улицы через действующие станции "Печатники" и "Текстильщики" с выходом к проектируемой станции "Нижегородская улица".

