Соседи по пятиэтажке в САО спорят в суде, куда должна открываться дверь Рубрики: Недвижимость

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Спорная дверь была установлена еще в 2010 году. По словам ответчицы, Мосжилинсекция разрешила перепланировку в квартире. "Заключения подтверждают, что я не затрагивала территорию лестничной площадки, не ломала несущие стены, не меняла ничего, кроме направления открывания", – уверяет женщина. Случаев, чтобы дверь кого-то ударила, не было. Соседи вообще ни разу не сталкивались на лестничной клетке.



Аргументом в пользу истицы стал ответ из управления МЧС по Северному округу Москвы. Открывающаяся наружу дверь "ухудшает условия эвакуации при пожаре". Однако нормы, которая бы регулировала этот вопрос, больше нет. Главное, чтобы дверь не блокировала соседнюю квартиру. В управлении МЧС Москвы это подтвердили, в противовес коллегам добавив, что на эвакуацию способ открывания двери не влияет.



На последнем слушании приставы попросили судью разъяснить, что подразумевается под "самостоятельно установленной перегородкой", ведь именно ее предписано снести. Судья объяснений не дал, но решение остается в силе. Это не первый подобный спор. В марте 2015 года суд обязал жительницу дома на улице Маршала Чуйкова в Кузьминках Сторона, в которую открывается дверь в квартиру, стала причиной судебной тяжбы между соседями по лестничной клетке в пятиэтажке на севере Москвы. Жительницу дома 6, корпус 1 на улице Юннатов не устроило, что после ремонта соседская дверь открывается наружу, в сторону ее квартиры. Суд поддержал истицу, но как исполнять его решение, не знают даже приставы, пишет "Московский комсомолец" Спорная дверь была установлена еще в 2010 году. По словам ответчицы, Мосжилинсекция разрешила перепланировку в квартире. "Заключения подтверждают, что я не затрагивала территорию лестничной площадки, не ломала несущие стены, не меняла ничего, кроме направления открывания", – уверяет женщина. Случаев, чтобы дверь кого-то ударила, не было. Соседи вообще ни разу не сталкивались на лестничной клетке.Аргументом в пользу истицы стал ответ из управления МЧС по Северному округу Москвы. Открывающаяся наружу дверь "ухудшает условия эвакуации при пожаре". Однако нормы, которая бы регулировала этот вопрос, больше нет. Главное, чтобы дверь не блокировала соседнюю квартиру. В управлении МЧС Москвы это подтвердили, в противовес коллегам добавив, что на эвакуацию способ открывания двери не влияет.На последнем слушании приставы попросили судью разъяснить, что подразумевается под "самостоятельно установленной перегородкой", ведь именно ее предписано снести. Судья объяснений не дал, но решение остается в силе. Это не первый подобный спор. В марте 2015 года суд обязал жительницу дома на улице Маршала Чуйкова в Кузьминках демонтировать дверь, которая открывается наружу.



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