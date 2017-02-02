Случайные люди не смогут жаловаться на проблемы в домах на портале "Наш город"

Портал "Наш город"
снова начал принимать жалобы жителей многоквартирных домов. Для отправки сообщения по некоторым темам пользователям придется указать номер финансово- лицевого счета плательщика. Это относится к жалобам на ремонт и неисправности в подъезде.
Сообщать о проблемах, связанных с безопасностью, например, об угрозе падения кирпичей, по-прежнему можно без введения финансово-лицевого счета. К другим подобным темам относятся жалобы на поврежденные или отсутствующие указатели улицы и номера дома, незаконные объявления и надписи, неубранные сосульки и снег, незаконное проживание мигрантов.
"Наш город" перестал
принимать жалобы на проблемы в жилых домах в ноябре. Проблема заключалась в том, что жалобы часто оставляли не жители дома, а случайные люди. Это отвлекало управляющие компании от решения более важных вопросов, объяснила администрация портала. Сообщалось, что жалобы начнут принимать снова с 1 марта
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