"Яндекс" назвал московские районы, в которых нелегко жить Рубрики: Недвижимость

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Совсем неудобных мест, где живет много людей, в Москве не так много - около 11 процентов жилой территории. Хуже всего с инфраструктурой дела обстоят в Некрасовке, а также в Северном и Молжаниновском районах: там очень мало мест, где в пешей доступности есть продуктовые магазины, аптеки, школы или детские сады, поликлиники, а также развлекательные организации. В некоторых районах все хорошо с инфраструктурой, но не хватает нескольких видов услуг. Например, жители Донского и Даниловского районов вынуждены долго добираться до взрослой и детской поликлиник, из-за чего они также оказались на дне рейтинга.



Веселее всего живется в центре - там почти все районы буквально усыпаны разными видами развлечений, имея при этом необходимые для жизни удобства. Лидером в рейтинге районов по удобству оказался Арбат. Он же вместе с Тверским и Замоскворечьем возглавил рейтинг развлекательных районов. По обоим пунктам в лидерах также оказались Таганский, Басманный и Мещанский районы. Отметим, что самыми удобными для жизни также оказались и несколько отдаленных от Кремля районов, например, Савеловский, Черемушки и Котловка. В топ также попали такие удаленные районы, как Коньково и Северное Медведково. Примечательно, что соседнее Южное Медведково оказалось в нижней части рейтинга из-за отсутствия развлечений и метро. Специалисты "Яндекса" составили рейтинг районов Москвы по удобству для жизни и по выбору развлечений. Выше в рейтинге предсказуемо оказались центральные районы, а хуже всего жить, как оказалось, на западе города. Согласно материалам исследования , почти четверть мест в ЗАО неудобна для проживания, а на 64 процентах площади округа отсутствует возможность для досуга.Совсем неудобных мест, где живет много людей, в Москве не так много - около 11 процентов жилой территории. Хуже всего с инфраструктурой дела обстоят в Некрасовке, а также в Северном и Молжаниновском районах: там очень мало мест, где в пешей доступности есть продуктовые магазины, аптеки, школы или детские сады, поликлиники, а также развлекательные организации. В некоторых районах все хорошо с инфраструктурой, но не хватает нескольких видов услуг. Например, жители Донского и Даниловского районов вынуждены долго добираться до взрослой и детской поликлиник, из-за чего они также оказались на дне рейтинга.Веселее всего живется в центре - там почти все районы буквально усыпаны разными видами развлечений, имея при этом необходимые для жизни удобства. Лидером в рейтинге районов по удобству оказался Арбат. Он же вместе с Тверским и Замоскворечьем возглавил рейтинг развлекательных районов. По обоим пунктам в лидерах также оказались Таганский, Басманный и Мещанский районы. Отметим, что самыми удобными для жизни также оказались и несколько отдаленных от Кремля районов, например, Савеловский, Черемушки и Котловка. В топ также попали такие удаленные районы, как Коньково и Северное Медведково. Примечательно, что соседнее Южное Медведково оказалось в нижней части рейтинга из-за отсутствия развлечений и метро.



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