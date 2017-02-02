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Мэрия согласовала проведение "Марша Немцова"
16 февраля 2017 г. | Время публикации 12:52
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Столичная мэрия согласовала заявку на проведение "Марша Немцова", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя городского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова. Собеседник агентства уточнил, что у московского правительства есть свои предложения по маршруту, которые будут озвучены позже, "по мере принятия решения".

Один из организаторов акции Михаил Шнейдер на своей странице в Facebook рассказал, что, по предварительной информации, мэрия намерена предложить оргкомитету "Марша Немцова" прошлогодний маршрут: по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. О реакции оппозиции на такое предложение пока ничего не сообщается.

Отметим, что в прошлом году февральский марш памяти Немцова посетили 7,5 тысячи человек. Мероприятие прошло без происшествий и нарушений общественного порядка. А вот попытка оппозиции провести аналогичный марш в июне завершилась провалом: мэрия отказалась согласовывать акцию, сославшись на ремонт улиц по маршруту шествия и открытие нового фестиваля в центре города.
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