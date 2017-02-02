Мэрия согласовала проведение "Марша Немцова"

31 января 2017 г. Оппозиция решила предупредить мэрию о марше памяти Немцова за месяц до акции

Один из организаторов Илья Яшин отметил, что чиновники часто отказывают в согласовании подобных мероприятий, оправдываясь нехваткой времени для подготовки города. "На этот раз времени будет достаточно", - заявил оппозиционер.