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К выходным в столице наступит оттепель
16 февраля 2017 г. | Время публикации 13:29
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
Начиная с пятницы, 17 февраля, до начала следующей недели в столице наступит оттепель. Как сообщает Гидрометцентр России, значения средней суточной температуры будут на пять-шесть градусов превышать климатическую норму.

В пятницу, 17 февраля, ночью местами небольшой снег, в Москве минус шесть - минус восемь, по области до минус 11 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Днем небольшие осадки, в Москве минус один - плюс один, по области от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В субботу, 18 февраля, также ожидаются небольшие осадки. Ночью в Москве от минус двух до ноля, по области до минус пяти градусов. Днем в Москве плюс один - три, по области от минус двух до плюс трех градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 19 февраля, ночью местами небольшой снег, в Москве минус два - минус четыре, по области до минус семи градусов. Днем небольшой мокрый снег, в Москве плюс один - плюс три, по области минус два - плюс три градуса, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. В начале новой недели ситуация существенно не изменится. Сохранятся небольшие осадки, ночные температуры ожидаются в пределах от минус пяти до ноля, дневные от минус двух до плюс трех градусов.

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Четверг, 16 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:52
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