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Трамваи нового поколения будут ездить по площади Белорусского вокзала
16 февраля 2017 г. | Время публикации 11:44 | Последние изменения 14:20
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Новые шестидверные трамваи с видеокамерами и кондиционерами пустят по площади Тверская Застава после реконструкции. Трамвайную линию продлят от Лесной улицы до Белорусского вокзала, а на самой площади разобьют сквер. Для разворота автобусов обустроят выделенную полосу длиной 50 метров, сообщается на сайте мэрии.

Благоустройство площади начнется весной. После завершения работ трамваи номер 7 и 19 начнут следовать до Белорусского вокзала по улицам Палиха и Лесная. Это будут трамваи нового поколения "Витязь-М" со спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Система климат-контроля будет работать и в пассажирском салоне, и в кабине вагоновожатого. Между 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицами появится выделенная полоса.

Автобусные и троллейбусные остановки перенесут ближе к Белорусскому вокзалу и станции метро. Рядом с ними установят панели с картой улиц на русском и английском языках. Тротуары у выходов со станций метро "Белорусская" Кольцевой и радиальной линий расширят почти на пять метров за счет проезжей части, но все три полосы для движения транспорта по площади сохранят.

Автомобильный поток, движущийся с 1-й Брестской улицы в сторону области, будет огибать сквер на площади по часовой стрелке. Таким образом, автомобилисты смогут выезжать на Ленинградский проспект и улицу Бутырский Вал. Новая система переходов и светофоров упорядочит движение пешеходов и машин. На месте хаотичной парковки появится автостоянка для личного транспорта, такси и туристических автобусов.
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Четверг, 16 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:52
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