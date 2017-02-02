Избранник девушки взял подкрепление, чтобы отобрать свои подарки на 15 миллионов Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press В столице разыскивают троих участников разбойного нападения, которые вынесли из квартиры девушки ценности на 15 миллионов рублей. По словам 28-летней безработной пострадавшей, среди налетчиков был ее возлюбленный, а у одного из его спутников был пистолет. Инцидент произошел в квартире на улице Кутузова.



Нападавшие забрали валюту, золотые украшения, три шубы, iPhone 7 и ключи от автомобиля Infiniti QX-50, на котором и уехали. Девушка уточнила, что все это ранее ей дарил один из участников нападения. Возбуждено уголовное дело о разбое.



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