]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
февраля
pda
Поиск
Архив

Избранник девушки взял подкрепление, чтобы отобрать свои подарки на 15 миллионов
16 февраля 2017 г. | Время публикации 17:32 | Последние изменения 17:38
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
В столице разыскивают троих участников разбойного нападения, которые вынесли из квартиры девушки ценности на 15 миллионов рублей. По словам 28-летней безработной пострадавшей, среди налетчиков был ее возлюбленный, а у одного из его спутников был пистолет. Инцидент произошел в квартире на улице Кутузова.

Нападавшие забрали валюту, золотые украшения, три шубы, iPhone 7 и ключи от автомобиля Infiniti QX-50, на котором и уехали. Девушка уточнила, что все это ранее ей дарил один из участников нападения. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.02.2017   23:46
0
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 16 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>