Московские чиновники втайне от жильцов поменяли адрес пятиэтажки, превратив ее в дом-призрак Общество Рубрики: Недвижимость

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Как сообщает программа



Одна из жительниц дома рассказала, что попытки решить проблему через управу ни к чему не приводят: людей не пускают дальше турникета, а сотрудники управы все вопросы перенаправляют своему руководителю, который, впрочем, прояснять ситуацию не спешит. "Получается, дома нет! Они нарушили нумерацию, техническую документацию. А собственников-жильцов не оповестили. При этом они не хотят признавать свою ошибку", - жалуются горожане. Жители пятиэтажки на бульваре Матроса Железняка в московском районе Коптево уже длительное время не могут понять, какой у их дома адрес. В паспортах горожан номер здания указан ясно - 16/7, но у местных чиновников дом с недавних пор числится под номером 12А. Неожиданно возникшая неразбериха обернулась проблемами для жильцов, и исправлять ситуацию городские власти не спешат.Как сообщает программа "Вести-Москва" , владельцам квартир, имеющим право на получение социального пособия, с этого месяца перестали приходить выплаты: собес не может разобраться, где прописаны льготники. Кроме того, из-за путаницы с адресом родители не могут устроить детей в садик или школу, а любые попытки вызвать врача или заказать такси оканчиваются провалом: операторы в один голос утверждают, что такого дома в Москве нет.Одна из жительниц дома рассказала, что попытки решить проблему через управу ни к чему не приводят: людей не пускают дальше турникета, а сотрудники управы все вопросы перенаправляют своему руководителю, который, впрочем, прояснять ситуацию не спешит. "Получается, дома нет! Они нарушили нумерацию, техническую документацию. А собственников-жильцов не оповестили. При этом они не хотят признавать свою ошибку", - жалуются горожане.



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