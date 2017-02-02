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Московские чиновники втайне от жильцов поменяли адрес пятиэтажки, превратив ее в дом-призрак
16 февраля 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 13:31
Рубрики: Недвижимость, Общество  
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Moscow-Live.ru
Жители пятиэтажки на бульваре Матроса Железняка в московском районе Коптево уже длительное время не могут понять, какой у их дома адрес. В паспортах горожан номер здания указан ясно - 16/7, но у местных чиновников дом с недавних пор числится под номером 12А. Неожиданно возникшая неразбериха обернулась проблемами для жильцов, и исправлять ситуацию городские власти не спешат.

Как сообщает программа "Вести-Москва", владельцам квартир, имеющим право на получение социального пособия, с этого месяца перестали приходить выплаты: собес не может разобраться, где прописаны льготники. Кроме того, из-за путаницы с адресом родители не могут устроить детей в садик или школу, а любые попытки вызвать врача или заказать такси оканчиваются провалом: операторы в один голос утверждают, что такого дома в Москве нет.

Одна из жительниц дома рассказала, что попытки решить проблему через управу ни к чему не приводят: людей не пускают дальше турникета, а сотрудники управы все вопросы перенаправляют своему руководителю, который, впрочем, прояснять ситуацию не спешит. "Получается, дома нет! Они нарушили нумерацию, техническую документацию. А собственников-жильцов не оповестили. При этом они не хотят признавать свою ошибку", - жалуются горожане.
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Четверг, 16 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:52
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