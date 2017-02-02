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Посетитель отбил атаку налетчиков с топорами на салон сотовой связи
16 февраля 2017 г. | Время публикации 08:32 | Последние изменения 13:08
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полицейские разыскивают трех неизвестных, вооруженных топорами, которые попытались ограбить салон сотовой связи на юго-западе Москвы, однако встретили отпор посетителя. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Инцидент произошел накануне около 21.00 на Азовской улице. Трое неизвестных вошли в салон сотовой связи и, угрожая персоналу топорами, попытались ограбить кассу. Свидетель происшествия выстрелил в злоумышленников из травматического пистолета, подозреваемые бросили топоры на месте происшествия и скрылись. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего, ведется розыск налетчиков.

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