Посетитель отбил атаку налетчиков с топорами на салон сотовой связи Рубрики: Происшествия

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Инцидент произошел накануне около 21.00 на Азовской улице. Трое неизвестных вошли в салон сотовой связи и, угрожая персоналу топорами, попытались ограбить кассу. Свидетель происшествия выстрелил в злоумышленников из травматического пистолета, подозреваемые бросили топоры на месте происшествия и скрылись. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего, ведется розыск налетчиков.



Полицейские разыскивают трех неизвестных, вооруженных топорами, которые попытались ограбить салон сотовой связи на юго-западе Москвы, однако встретили отпор посетителя. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУМВД по Москве.Инцидент произошел накануне около 21.00 на Азовской улице. Трое неизвестных вошли в салон сотовой связи и, угрожая персоналу топорами, попытались ограбить кассу. Свидетель происшествия выстрелил в злоумышленников из травматического пистолета, подозреваемые бросили топоры на месте происшествия и скрылись. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего, ведется розыск налетчиков.



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