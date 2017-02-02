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Русских авангардистов на станции метро "Парк Культуры" сменили соцреалисты
16 февраля 2017 г. | Время публикации 16:50 | Последние изменения 17:19
Рубрики: Культура, Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Репродукции авангардистов на платформах и эскалаторах станции "Парк культуры"-кольцевая уступили место работам советских художников 1930-1960-х годов, сообщает сайт мэрии. Пассажиры могут увидеть Театральную площадь 30-х годов, портреты режиссера Всеволода Мейерхольда, маршала Георгия Жукова и фрагменты других картин известных советских живописцев.

Обновленная экспозиция – второй этап культурно-образовательного проекта метро и Третьяковской галереи на Крымском Валу "Интенсив XX". Он знакомит пассажиров подземки с русским искусством прошлого века через произведения из коллекции галереи. По словам замначальника метро Романа Латыпова, первый этап проекта вызвал "небывалый ажиотаж – жители и гости столицы специально приезжали на "Парк культуры", чтобы узнать больше о художниках-авангардистах". А тематический поезд "С искусством по пути" перевез пять миллионов пассажиров.

Напомним, весь февраль пользователи Wi-Fi-сети MT_FREE могут получить 50-процентную скидку на билет в Третьяковскую галерею на Крымском Валу и оплатить вход с помощью карты "Тройка". А на сайте проекта есть короткие лекции и подкасты об искусстве XX века. Они помогают лучше понять искусство советского периода и познакомиться с его яркими представителями.

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