Русских авангардистов на станции метро "Парк Культуры" сменили соцреалисты

3 февраля 2017 г. Пользователи Wi-Fi в метро получат скидку на посещение Третьяковской галереи

Нажав на тематический баннер, который появится при подключении к сети, пользователи должны будут сохранить купон со скидкой в телефоне и показать его при входе в галерею. Воспользоваться скидкой можно в течение всего февраля.