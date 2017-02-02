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Три новые станции "желтой" линии метро должны открыться в течение месяца
16 февраля 2017 г. | Время публикации 16:22
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
На Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена в течение ближайшего месяца появятся три новые станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. По словам чиновника, на этом участке строительство уже практически завершено, а сейчас метро "обживает новый радиус", проводится обкатка линий.

Отметим, что столичные власти обещали открыть этот участок еще в конце 2016 года, но этого так и не произошло. Перед новогодними праздниками замглавы Департамента строительства Москвы Петр Аксенов заявил, что запуск метро до Раменок переносится на конец января - начало февраля, однако для пассажиров эти три станции до сих пор закрыты. При этом Аксенов обещал, что москвичи в 2017 году "получат в полном объеме всю Калининско-Солнцевскую линию" до станции "Рассказовка".
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