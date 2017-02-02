Три новые станции "желтой" линии метро должны открыться в течение месяца

5 января 2017 г. Беспрецедентный объем ввода метро обещают москвичам в новом году

Столичный стройкомплекс обещает сделать "все возможное и невозможное", чтобы запустить 14 станций метро. Это вся Калининско-Солнцевская линия от "Минской" до "Рассказовки", первый участок ТПК и "Ховрино".