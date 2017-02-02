Застройщиков обяжут отчитываться о ходе строительства домов для дольщиков

Московские власти хотят обязать девелоперов отчитываться перед чиновниками по динамике финансирования каждого проекта с привлечением дольщиков. Участники рынка утверждают, что у контролирующих органов уже есть несколько механизмов воздействия на компании, и дополнительный контроль будет излишним. К тому же темпы строительства и объем финансирования не связаны напрямую, пишет "Коммерсант"
.
Москомстройинвест предложил федеральному Минстрою дополнить перечень, по которому оценивается финансовая устойчивость застройщиков, еще одним нормативом, который должен показывать динамику финансирования строительства проекта. Норматив предполагается рассчитывать как отношение денежных средств, вложенных в незавершенное строительство, к стоимости проекта, которая зафиксирована в проектной декларации. Это нововведение, по словам главы ведомства Константина Тимофеева, позволит отследить динамику реализации девелоперского проекта: действующие нормативы, которые не корректировались с 2005 года, не всегда позволяют объективно оценить положение застройщика
В 2016 году Москомстройинвест провел 181 проверку застройщиков, выявив нецелевое использование средств дольщиков: среди самых печально известных проектов такого рода - жилые комплексы "Царицыно" на 6-й Радиальной улице и "Терлецкий парк"
на Новогиреевской улице. По словам экспертов, уже на начальном этапе строительства застройщики могут выводить из проекта до 30% привлеченных средств, а многие из них скрывают продажу квартир
, которые по документам числятся как незавершенное производство. В то же время предлагаемый чиновниками Москвы новый норматив полезен для анализа застройщика, но не гарантирует завершение строительства в срок. Сами же застройщики отмечают, что между динамикой строительства и объемом финансирования нет прямой зависимости, и оценить, хватает ли ежеквартальных вложений в строительство только исходя из предоставленных застройщиком сумм, невозможно. А дополнительные способы контроля могут привести к лишним бюрократическим барьерам.