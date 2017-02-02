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Застройщиков обяжут отчитываться о ходе строительства домов для дольщиков
16 февраля 2017 г. | Время публикации 09:40
Рубрики: Недвижимость  
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Global Look Press
Московские власти хотят обязать девелоперов отчитываться перед чиновниками по динамике финансирования каждого проекта с привлечением дольщиков. Участники рынка утверждают, что у контролирующих органов уже есть несколько механизмов воздействия на компании, и дополнительный контроль будет излишним. К тому же темпы строительства и объем финансирования не связаны напрямую, пишет "Коммерсант".

Москомстройинвест предложил федеральному Минстрою дополнить перечень, по которому оценивается финансовая устойчивость застройщиков, еще одним нормативом, который должен показывать динамику финансирования строительства проекта. Норматив предполагается рассчитывать как отношение денежных средств, вложенных в незавершенное строительство, к стоимости проекта, которая зафиксирована в проектной декларации. Это нововведение, по словам главы ведомства Константина Тимофеева, позволит отследить динамику реализации девелоперского проекта: действующие нормативы, которые не корректировались с 2005 года, не всегда позволяют объективно оценить положение застройщика

В 2016 году Москомстройинвест провел 181 проверку застройщиков, выявив нецелевое использование средств дольщиков: среди самых печально известных проектов такого рода - жилые комплексы "Царицыно" на 6-й Радиальной улице и "Терлецкий парк" на Новогиреевской улице. По словам экспертов, уже на начальном этапе строительства застройщики могут выводить из проекта до 30% привлеченных средств, а многие из них скрывают продажу квартир, которые по документам числятся как незавершенное производство. В то же время предлагаемый чиновниками Москвы новый норматив полезен для анализа застройщика, но не гарантирует завершение строительства в срок. Сами же застройщики отмечают, что между динамикой строительства и объемом финансирования нет прямой зависимости, и оценить, хватает ли ежеквартальных вложений в строительство только исходя из предоставленных застройщиком сумм, невозможно. А дополнительные способы контроля могут привести к лишним бюрократическим барьерам.

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