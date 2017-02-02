Застройщиков обяжут отчитываться о ходе строительства домов для дольщиков

28 ноября 2016 г. СМИ: владелец крупной девелоперской компании задержан по подозрению в двойных продажах жилья

Владельца девелоперской компании "NBM-стройсервис" Михаила Бабеля подозревают в организации двойных продаж в жилом комплексе "Терлецкий парк" на Новогиреевской улице и комплексе "Западные ворота столицы" в Одинцовском районе.