Около 300 крещенских купелей откроется в Подмосковье

Количество крещенских купелей в Московской области увеличено до 279. Как сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 99 из 279 купелей будет обустроено на открытых водоемах, 180 - на территории храмов и монастырей. Безопасность и комфорт жителей во время крещенских купаний обеспечат свыше трех тысяч человек, будет задействовано более 200 единиц спецтехники, в том числе суда на воздушной подушке.
Для удобства жителей купели оборудуются настилами, спусками к проруби и теплыми палатками, в которых можно переодеться и согреться, будет организована раздача горячего чая. А в местах наиболее массовых крещенских купаний будет организовано дежурство водолазов.
Напомним, проруби со ступеньками появятся в ночь с 18 на 19 января в водоемах Щелковского, Солнечногорского, Орехово-Зуевского, Рузского парков культуры и отдыха
, а также в Люберецком парке "Наташинские пруды", парке семейного отдыха в Дубне, городских парках Подольска имени Талалихина и "Дубрава". Во всех парках пройдет церковная служба. Рядом с купелями оборудуют раздевалки, а в парке "Наташинские пруды" будет развернута полевая кухня. В столице участие в Крещенских купаниях могут принять 117 тысяч человек.