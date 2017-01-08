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Около 300 крещенских купелей откроется в Подмосковье
16 января 2017 г. | Время публикации 15:59 | Последние изменения 16:48
Рубрики: Общество  
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ГУ МЧС России по Московской области
Количество крещенских купелей в Московской области увеличено до 279. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 99 из 279 купелей будет обустроено на открытых водоемах, 180 - на территории храмов и монастырей. Безопасность и комфорт жителей во время крещенских купаний обеспечат свыше трех тысяч человек, будет задействовано более 200 единиц спецтехники, в том числе суда на воздушной подушке.

Для удобства жителей купели оборудуются настилами, спусками к проруби и теплыми палатками, в которых можно переодеться и согреться, будет организована раздача горячего чая. А в местах наиболее массовых крещенских купаний будет организовано дежурство водолазов.

Напомним, проруби со ступеньками появятся в ночь с 18 на 19 января в водоемах Щелковского, Солнечногорского, Орехово-Зуевского, Рузского парков культуры и отдыха, а также в Люберецком парке "Наташинские пруды", парке семейного отдыха в Дубне, городских парках Подольска имени Талалихина и "Дубрава". Во всех парках пройдет церковная служба. Рядом с купелями оборудуют раздевалки, а в парке "Наташинские пруды" будет развернута полевая кухня. В столице участие в Крещенских купаниях могут принять 117 тысяч человек.
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