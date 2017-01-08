Около 300 крещенских купелей откроется в Подмосковье

12 января 2017 г. Места для крещенских купаний появятся в восьми подмосковных парках

Проруби появятся в водоемах Щелковского, Солнечногорского, Орехово-Зуевского, Рузского парков, а также в парке "Наташинские пруды", парках Дубны и Подольска. В столице участие в купаниях могут принять 117 тысяч человек.