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Три площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" проработают до конца дня
16 января 2017 г. | Время публикации 11:00
Рубрики: Развлечения  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Три центральные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжат работать до конца дня. Как сообщается на сайте столичной мэрии, организаторы праздника решили ещё раз показать спектакли и провести мастер-классы, отменённые ранее из-за сильных морозов. Кроме того, вечером пройдёт торжественная церемония закрытия фестиваля. На день дольше работают площадки на Манежной площади, площади Революции и между ними.

Торговые и ресторанные шале будут открыты с 11:00 до 20:00, а развлекательная программа пройдёт с 16:00 до 20:00. На Манежной площади и площади Революции выступят уличные театры, на Манежной будет работать тёплое анимационное шале с познавательными мастер-классами. А актёры в образах сказочных гномов покатаются с детьми с самой большой ледяной горки фестиваля.
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