Три площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" проработают до конца дня

14 декабря 2016 г. Метро и МЦК начали украшать к Новому году

С 16 декабря все желающие смогут прокатиться с семиметровой ледяной горки от площади Революции к Манежной площади. Столичное метро украсили сотни стикеров, а на МЦК стартовал новогодний конкурс.