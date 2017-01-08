Три площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" проработают до конца дня

Три центральные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжат работать до конца дня. Как сообщается на сайте столичной мэрии
, организаторы праздника решили ещё раз показать спектакли и провести мастер-классы, отменённые ранее из-за сильных морозов. Кроме того, вечером пройдёт торжественная церемония закрытия фестиваля. На день дольше работают площадки на Манежной площади, площади Революции и между ними.
Торговые и ресторанные шале будут открыты с 11:00 до 20:00, а развлекательная программа пройдёт с 16:00 до 20:00. На Манежной площади и площади Революции выступят уличные театры, на Манежной будет работать тёплое анимационное шале с познавательными мастер-классами. А актёры в образах сказочных гномов покатаются с детьми с самой большой ледяной горки фестиваля
.