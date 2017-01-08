Цветок Дьявола распустился в "Аптекарском огороде"

4 марта 2016 г. Растение с запахом гнилого мяса расцветет в "Аптекарском огороде" к 8 марта

Во время цветения восточноазиатский Аморфофаллус коньяк издает резкий запах разлагающейся плоти, чем привлекает опыляющих его мух. "Острые ощущения гарантированы", - обещают в Ботаническом саду МГУ.