Цветок Дьявола распустился в "Аптекарском огороде"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел так называемый Цветок Дьявола - Такка Шантрье (Tacca Chantrieri). Как отмечается
на странице сада в Facebook, посетители смогут увидеть растение в цвету еще на протяжении трех недель, а подробный рассказ о редком цветке можно будет услышать в ходе экскурсий "Там, где всегда лето", которые состоятся 21 и 22 января.
Другие названия необычного растения - Язык Дьявола, Цветок вуду и Летучая мышь. Цветок примечателен почти что черными цветками в форме летучей мыши и длинными "бакенбардами"-прицветниками. "Цветок Дьявола встречается в тропиках Таиланда, Малайзии, юга Китая. Растение любит тень и высокую влажность. В природе цветет с февраля по август, цветки достигают в диаметре до 30 сантиметров", - отмечают специалисты. Молодые листья и соцветия Такки используют для приготовления карри, а корневище - в тайской медицине.