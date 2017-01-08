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Гироскутеры и сегвеи пустят на велополосы
16 января 2017 г. | Время публикации 08:02
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Гироскутерам и сегвеям хотят разрешить передвигаться по велополосам. Об этом M24.ru рассказала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. В Госдуме также будут мониторить случаи травмирования горожан из-за электрических транспортных средств на пешеходной части.

"Изменения в законодательстве в части статуса гироскутеров и сегвеев необходимо вносить. Их нужно хотя бы приравнять к велосипедам, чтобы пассажиры надевали шлем и передвигались по велосипедным дорожкам. Мы уже написали обращение в Госдуму", – сказала Святенко. Кроме того, Мосгордума обсудит регулирование этого вопроса в весеннюю сессию.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев уточнил, что депутаты будут следить за частотой травмирования из-за сегвеев и гироскутеров на пешеходной части. Эксперты полагают, что сегвеи действительно могут развивать высокую скорость и должны использоваться скорее на велосипедной дорожке. К тому же пешеходы также отрицательно относятся к обладателям гироскутеров, а сам вопрос безопасности должен стать предметом общественных слушаний в Мосгордуме. Также следовало бы разделить сегвеи и электрические самокаты от гироскутеров и моноколес, разрешив сегвеям ездить по велодорожкам, поскольку они развивают высокую скорость, а гироскутеры оставить на пешеходной части, поскольку их скорость и объемы значительно меньше. Ранее отмечалось, что горожане активно ищут замену общественному и личному транспорту, но назвать ею моноциклы и другие оригинальные средства передвижения никак нельзя.

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