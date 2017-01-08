Полиция выясняет обстоятельства смерти инвалида, умершего в больнице от травм

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства смерти инвалида, который стал жертвой нападения неизвестных. Об этом Агентству городских новостей "Москва"
сообщил источник в правоохранительных органах.
В больницу имени Боткина из коммунальной квартиры на Керамическом проезде был доставлен 62-летний неработающий инвалид I группы, перенесший ампутацию ноги. Врачи выявили у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму грудной клетки.
Мужчина скончался в отделении реанимации, однако успел сообщить, что его избили неизвестные. Установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, проведен осмотр коммунальной квартиры, в которой проживал покойный.