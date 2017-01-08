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Полиция выясняет обстоятельства смерти инвалида, умершего в больнице от травм
16 января 2017 г. | Время публикации 16:33 | Последние изменения 16:54
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Столичные полицейские устанавливают обстоятельства смерти инвалида, который стал жертвой нападения неизвестных. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

В больницу имени Боткина из коммунальной квартиры на Керамическом проезде был доставлен 62-летний неработающий инвалид I группы, перенесший ампутацию ноги. Врачи выявили у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму грудной клетки.

Мужчина скончался в отделении реанимации, однако успел сообщить, что его избили неизвестные. Установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, проведен осмотр коммунальной квартиры, в которой проживал покойный.
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