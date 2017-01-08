Крещенская ночь станет самой морозной в Москве на этой неделе Рубрики: Погода

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"Начиная с Крещенского сочельника начнет усиливаться ветер, что придется учитывать, планируя свое пребывание на свежем воздухе. Четверг, 19 января, станет самым холодным на этой неделе, затем показания термометров вновь будут увеличиваться", - отметили синоптики.



В четверг ночью в Москве прогнозируется до минус 11 градусов (в области минус 9-14), ветер западный, 5-10 метров в секунду. Днем синоптики ожидают небольшой снег, местами метель и минус 3-5 градусов в столице (по области 3-8 мороза). Порывы юго-западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. В пятницу и субботу снова ожидается потепление до нуля, возможен снег. В предстоящие дни погода в столичном регионе будет теплее нормы примерно на 5 градусов и вполне комфортной для середины января, однако температура воздуха резко упадет с приходом Крещенской ночи, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр РФ."Начиная с Крещенского сочельника начнет усиливаться ветер, что придется учитывать, планируя свое пребывание на свежем воздухе. Четверг, 19 января, станет самым холодным на этой неделе, затем показания термометров вновь будут увеличиваться", - отметили синоптики.В четверг ночью в Москве прогнозируется до минус 11 градусов (в области минус 9-14), ветер западный, 5-10 метров в секунду. Днем синоптики ожидают небольшой снег, местами метель и минус 3-5 градусов в столице (по области 3-8 мороза). Порывы юго-западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. В пятницу и субботу снова ожидается потепление до нуля, возможен снег.



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