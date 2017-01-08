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"Яблоко" пожаловалось на фиктивность консультативного совета партий при Мосгордуме
16 января 2017 г. | Время публикации 18:31
Рубрики: Общество  
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Сергей Митрохин | Global Look Press
Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин обратился к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову в связи с тем, что депутаты игнорируют решение фракции покинуть Общественный консультативный совет (ОКС) политических партий при МГД. Более того, член партии "Яблока" продолжает фигурировать на официальных бланках совета вопреки его воле.

"Мы считаем подобное отношение к нашим решением открытым неуважением Мосгордумы к политической партии, которая по итогам выборов в Государственную думу заняла в Москве третье место. Кроме того, это, к сожалению, побуждает нас рассматривать данный орган как нелегитимный и полностью прекратить с ним всякое сотрудничество", - приводятся слова Митрохина на сайте "Яблока".

Решение партии о выходе из совета было принято еще весной прошлого года, и связано оно с тем, что при изменении избирательной системы Москвы накануне выборов 2014 года ОКС не собирался, а его мнение Мосгордуму не интересовало, вопреки здравому смыслу.
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Понедельник, 16 января 2017 г. // Последняя новость 18:31
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