Столица прощается с Доктором Лизой Рубрики: Общество

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Среди пришедших на церемонию - председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, президент благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер и многие другие. Рядом с гробом лежат награды Глинки, установлены венки от президента РФ, от министра обороны, от Совета по правам человека, от семьи и детей. На одном из венков золотыми буквами написано: "Не было такой и не будет".



"Дело, которое она делала, надо продолжать, потому что дело это очень важное, нужное. Нужно кормить бездомных, нужно лечить и помогать уходить безнадежно больным людям, нужно вывозить и лечить детей Донбасса. Фонд, который был создан Доктором Лизой, должен существовать, он должен работать. Наша общая задача - помочь этому фонду, чтобы он хорошо, успешно работал дальше", - заявил глава СПЧ.



Коллега Елизаветы Глинки Нюта Федермессер вспомнила, что Глинка была "очень земной". "Она могла и любила красиво выглядеть, могла хорошенько ругнуться, любила жизнь и хорошее в ней. Но, да, еще она не могла пройти мимо несправедливости, мимо язвы на ноге бездомного. Это касается каждого из нас", - заявила благотворительница. После церемонии прощания в Успенском соборе Новодевичьего монастыря пройдет отпевание. Сами похороны пройдут в узком кругу.



Напомним, Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, погибла утром 25 декабря в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. 25 января состоится концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана,



Церемония прощания с главой фонда "Справедливая помощь", правозащитницей Елизаветой Глинкой проходит в Успенском соборе Новодевичьего монастыря, передает ТАСС Среди пришедших на церемонию - председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, президент благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер и многие другие. Рядом с гробом лежат награды Глинки, установлены венки от президента РФ, от министра обороны, от Совета по правам человека, от семьи и детей. На одном из венков золотыми буквами написано: "Не было такой и не будет"."Дело, которое она делала, надо продолжать, потому что дело это очень важное, нужное. Нужно кормить бездомных, нужно лечить и помогать уходить безнадежно больным людям, нужно вывозить и лечить детей Донбасса. Фонд, который был создан Доктором Лизой, должен существовать, он должен работать. Наша общая задача - помочь этому фонду, чтобы он хорошо, успешно работал дальше", - заявил глава СПЧ.Коллега Елизаветы Глинки Нюта Федермессер вспомнила, что Глинка была "очень земной". "Она могла и любила красиво выглядеть, могла хорошенько ругнуться, любила жизнь и хорошее в ней. Но, да, еще она не могла пройти мимо несправедливости, мимо язвы на ноге бездомного. Это касается каждого из нас", - заявила благотворительница. После церемонии прощания в Успенском соборе Новодевичьего монастыря пройдет отпевание. Сами похороны пройдут в узком кругу.Напомним, Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, погибла утром 25 декабря в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. 25 января состоится концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, посвященный памяти Елизаветы Глинки . В программу войдут произведения Брамса и Людвига ван Бетховена.



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