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Прокуратура проверит массовую отмену рейсов в московских аэропортах
16 января 2017 г. | Время публикации 17:44
Рубрики: Общественный транспорт  
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
Транспортные прокуроры проверят, были ли соблюдены права многочисленных пассажиров, которые в понедельник не смогли вылететь из Москвы в связи с плохой погодой. В ведомстве подчеркнули, что им известно о массовых задержках и отменах рейсов 16 января в воздушных гаванях столичного авиаузла.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками и отменами авиарейсов. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Согласно порталу "Яндекс.Расписание", сегодня были отменены более 30 рейсов. Так, в аэропорту Шереметьево отменили 23 рейса, еще 7 задерживаются. В "Домодедово" отменены 7 рейсов, 11 выполняются с задержкой. Во "Внуково" отменен один рейс. Информации по аэропорту "Жуковский" нет.

Как отмечает "Интерфакс", три дня назад транспортная прокуратура проводила проверку по факту отмены 128 рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в "Шереметьево" и возбудила дело об административном правонарушении. Аналогичные мероприятия ведомство проводило минувшей осенью с 29 по 31 октября, когда "Аэрофлот" задержал 3 рейса более чем на 2 часа.
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