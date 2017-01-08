Микрофинансовые организации могут оказаться вне закона в столице Общество Рубрики: Законодательство

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По ее словам, многие москвичи живут за счет этих микрофинансовых организаций, отдавая деньги своевременно. "Но я считаю, что это грабительские организации, потому что таких процентов, которые они требуют с людей, просто нигде в мире нет", - заявила Айвар, уточнив, что законопроект, запрещающий деятельность микрофинансовых организаций, вносился в Госдуму от законодательного органа одного из субъектов РФ, но не был отклонен или рассмотрен. "Мы будем писать заявление о поддержке этого законопроекта и будем просить, чтобы Мосгордума тоже отреагировала на такого рода ситуацию", - заключила она, добавив, что в случае отклонения законопроекта Госдумой активисты намерены искать возможности для законодательной ликвидации микрофинансовых организаций в Москве.



В 2015 году СМИ сообщили о появлении в столице



Выдачей кредитов через автоматы вполне законно занимаются микрофинансовые организации, астрономические суммы покрывают их риски. Владельцы утверждают, что возможность использования поддельных документов исключена: на терминалах установлены фото- и видеокамера, а сканеры снимают в ультрафиолетовом и инфракрасном свете. Однако, теоретически, искатель легких денег может отсканировать чужой паспорт. Доказывать, что документ украден или



Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме будет добиваться закрытия микрофинансовых организаций, работающих на территории столицы. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила председатель совета Людмила Айвар.По ее словам, многие москвичи живут за счет этих микрофинансовых организаций, отдавая деньги своевременно. "Но я считаю, что это грабительские организации, потому что таких процентов, которые они требуют с людей, просто нигде в мире нет", - заявила Айвар, уточнив, что законопроект, запрещающий деятельность микрофинансовых организаций, вносился в Госдуму от законодательного органа одного из субъектов РФ, но не был отклонен или рассмотрен. "Мы будем писать заявление о поддержке этого законопроекта и будем просить, чтобы Мосгордума тоже отреагировала на такого рода ситуацию", - заключила она, добавив, что в случае отклонения законопроекта Госдумой активисты намерены искать возможности для законодательной ликвидации микрофинансовых организаций в Москве.В 2015 году СМИ сообщили о появлении в столице "кредитоматов" , позволяющих моментально получить 10-15 тысяч рублей только по скану паспорта. Стоят такие терминалы в основном на железнодорожных станциях и в торговых центрах. Соблазн воспользоваться недостающей суммой оборачивается для заемщиков долговой ямой: даже за небольшую сумму придется отдать больше 700% годовых.Выдачей кредитов через автоматы вполне законно занимаются микрофинансовые организации, астрономические суммы покрывают их риски. Владельцы утверждают, что возможность использования поддельных документов исключена: на терминалах установлены фото- и видеокамера, а сканеры снимают в ультрафиолетовом и инфракрасном свете. Однако, теоретически, искатель легких денег может отсканировать чужой паспорт. Доказывать, что документ украден или потерян , долго и сложно.



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