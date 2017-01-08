При пожаре в здании шиномонтажа в Мытищах погибли два человека Рубрики: Происшествия

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По данному факту местные следователи организовали проверку, Пожарные, откликнувшиеся 16 января на сообщение о возгорании в помещении шиномонтажа на Волковском шоссе в Мытищах, после ликвидации пламени обнаружили в здании тела двух человек. Погибшими оказались 19-летняя девушка и 33-летний мужчина.По данному факту местные следователи организовали проверку, сообщается на сайте подмосковного управления СК РФ. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заявили в пресс-службе ведомства.



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