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При пожаре в здании шиномонтажа в Мытищах погибли два человека
16 января 2017 г. | Время публикации 13:43 | Последние изменения 15:35
Рубрики: Происшествия  
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МЧС России
Пожарные, откликнувшиеся 16 января на сообщение о возгорании в помещении шиномонтажа на Волковском шоссе в Мытищах, после ликвидации пламени обнаружили в здании тела двух человек. Погибшими оказались 19-летняя девушка и 33-летний мужчина.

По данному факту местные следователи организовали проверку, сообщается на сайте подмосковного управления СК РФ. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заявили в пресс-службе ведомства.
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