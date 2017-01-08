Семейную пару, взявшую на воспитание детей с ВИЧ-инфекцией, не будут лишать родительских прав

Департамент социальной защиты населения Москвы готовит документы на передачу сестре приемной матери двух детей из числа забранных на прошлой неделе. Об этом ТАСС
сообщили в пресс-службе департамента.
"Мы готовим документы для передачи их сестре приемной матери. Это небыстрый процесс", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, сестра приемной матери сама является многодетной матерью и проживает в Московской области. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, в свою очередь, выразил надежду, что все 10 детей вернутся в свою приемную семью. По его словам, о лишении или ограничении родительских прав речь не идет, однако приемной семье должна быть оказана помощь.
Напомним, 13 января стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ
. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в медицинском учреждении, поскольку они инфицированы ВИЧ, двух детей отправили в социальный центр. Всего в семье 13 детей: восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный.