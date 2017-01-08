Семейную пару, взявшую на воспитание детей с ВИЧ-инфекцией, не будут лишать родительских прав Рубрики: Общество

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"Мы готовим документы для передачи их сестре приемной матери. Это небыстрый процесс", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, сестра приемной матери сама является многодетной матерью и проживает в Московской области. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, в свою очередь, выразил надежду, что все 10 детей вернутся в свою приемную семью. По его словам, о лишении или ограничении родительских прав речь не идет, однако приемной семье должна быть оказана помощь.



Напомним, 13 января стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, часть из которых Департамент социальной защиты населения Москвы готовит документы на передачу сестре приемной матери двух детей из числа забранных на прошлой неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента."Мы готовим документы для передачи их сестре приемной матери. Это небыстрый процесс", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, сестра приемной матери сама является многодетной матерью и проживает в Московской области. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, в свою очередь, выразил надежду, что все 10 детей вернутся в свою приемную семью. По его словам, о лишении или ограничении родительских прав речь не идет, однако приемной семье должна быть оказана помощь.Напомним, 13 января стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ . Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в медицинском учреждении, поскольку они инфицированы ВИЧ, двух детей отправили в социальный центр. Всего в семье 13 детей: восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 января 2017 г. Из многодетной приемной семьи в Москве изъяли детей с ВИЧ-инфекцией

Из приемной семьи изъяты восемь детей, среди которых есть ВИЧ-инфицированные. Поводом к их изъятию стал факт избиения одного из детей отцом. Еще два ребенка помещены в социальный центр, один ребенок остался с матерью.

