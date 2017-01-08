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Сотрудница банка присвоила 700 тысяч рублей со счета пенсионера
16 января 2017 г. | Время публикации 15:25 | Последние изменения 15:57
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Столичные правоохранители задержали работницу банка, которая подозревается в краже 700 тысяч рублей со счета 68-летнего пенсионера, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское управление полиции. О произошедшем к стражам порядка обратился сам пострадавший.

В ходе расследования полицейские выяснили, что деньги со счета пожилого москвича украла ранее не судимая 35-летняя женщина. "Было установлена, что девушка, будучи работником банка и используя служебное положение, сняла со счета заявителя сбережения клиента и потратила по своему усмотрению", - отметили в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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