Сотрудница банка присвоила 700 тысяч рублей со счета пенсионера Рубрики: Криминал

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В ходе расследования полицейские выяснили, что деньги со счета пожилого москвича украла ранее не судимая 35-летняя женщина. "Было установлена, что девушка, будучи работником банка и используя служебное положение, сняла со счета заявителя сбережения клиента и потратила по своему усмотрению", - отметили в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Столичные правоохранители задержали работницу банка, которая подозревается в краже 700 тысяч рублей со счета 68-летнего пенсионера, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское управление полиции. О произошедшем к стражам порядка обратился сам пострадавший.В ходе расследования полицейские выяснили, что деньги со счета пожилого москвича украла ранее не судимая 35-летняя женщина. "Было установлена, что девушка, будучи работником банка и используя служебное положение, сняла со счета заявителя сбережения клиента и потратила по своему усмотрению", - отметили в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



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