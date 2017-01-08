Полиция разыскивает участников свадебного кортежа, перекрывшего центр: ВИДЕО

Столичные полицейские проводят проверку после размещения в СМИ видеоролика со свадебным кортежем сотрудника полиции, нарушающим правила дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Крайнее возмущение пользователей интернета вызвал ролик о проезде по Москве свадебного кортежа оперуполномоченного к ресторану "Яръ". Элитные иномарки с "блатными" номерами заняли все полосы на центральных трассах города. Один из автомобилей двигался задним ходом, а полицейский подбадривал участников кортежа через открытое окно.
В кортеже на свадьбе оперуполномоченного УВД ТиНАО Карахана Балакеримова участвовали Bentley, Gelendеwagen, Cadillac Escalade, Mercedez, Infiniti и BMW. Кортеж проследовал по проспекту Вернадского, ТТК, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам. На ролике видно, как ехавшая во главе кортежа машина BMW разворачивается на 180 градусов и продолжает движение задним ходом. Остальные машины заняли все полосы, мешая другим участникам движения. Сам же оперуполномоченный подбадривал своих гостей из открытого окна белого Cadillac Escalade с пассажирского места.
Судя по всему, съемки проходили осенью, но попали в СМИ только сейчас. Интернет-пользователи очень негативно отреагировали на подобный проезд кортежа и стали оставлять возмущенные записи в аккаунте полицейского в соцсетях, после чего полицейский закрыл свой аккаунт.
Это не первый подобный случай в столице: 11 сентября прошлого года водители двух автомобилей из свадебного кортежа стреляли в воздух через окна на Каширском шоссе. Полицейские задержали водителей Bentley Continental и Porsche Panamera, изъяли травматическое оружие и патроны к нему. На восьмерых водителей из кортежа составили 17 административных протоколов, в том числе за выезд на встречную полосу, и чрезмерную тонировку. Один из участников инцидента оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов РФ, в его отношении была организована служебная проверка, по итогам которой он был уволен.
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