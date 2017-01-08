Полиция разыскивает участников свадебного кортежа, перекрывшего центр: ВИДЕО

21 сентября 2016 г. Помощник прокурора уволен из-за стрельбы на свадьбе в Москве

В отношении помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, задержанного в рамках дела о стрельбе из кортежа, была проведена проверка. Гучигов скрыл от полиции работу в прокуратуре и давал противоречивые показания.