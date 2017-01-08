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Методичку для мигрантов выполнили в форме комикса по русским сказкам
16 января 2017 г. | Время публикации 12:17 | Последние изменения 15:42
Рубрики: Мигранты  
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Moscow-Live.ru
В столице подготовлена 100-страничная иллюстрированная брошюра, представляющая собой памятку о поведении для мигрантов. Она выполнена в форме комикса с героями русских сказок. Эксперты указывают, что в памятке мигранты противопоставляются этническим русским и что ее содержание будет непонятно человеку, слабо владеющему русским языком. Об этом сообщает BBC.

В конце октября прошлого года московский департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма заказал методичку "О правилах поведения мигранта в городе Москве". По мнению властей, такая памятка призвана снизить уровень напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов и поддержать положительный имидж столицы. Конкурс выиграла региональная общественная организация "Поддержки трудящихся мигрантов Москвы", подготовившая 100-страничную брошюру в формате комикса тиражом 50 тысяч экземпляров. Как рассказал руководитель "Поддержки трудящихся мигрантов Москвы" Александр Калинин, распространение памятки начнут в ближайшее время.

100-страничная глянцевая брошюра состоит из объясняющих комиксов, в которых иностранных граждан встречают три богатыря, которые олицетворяют правоохранительные органы, Василиса Премудрая, Снегурочка, Купава, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и так далее. Персонажей комиксов создавали заслуженные художники России, которые расписывали Храм Христа Спасителя и станцию метро "Маяковская", а информационное наполнение памятки разрабатывали юристы, специализирующиеся на правах мигрантов, в том числе выходцы из стран ближнего зарубежья. Адаптацию текста для мигрантов провели преподаватели, которые тестируют мигрантов на знание языка. Памятка состоит из четырех глав и приложения со справочной информацией. Первая глава - "Правила поведения иностранного гражданина в городе Москве", где приезжим советуют не оборачиваться и оглядываться вслед проходящим женщинам, не есть на улице, не разговаривать на улице громко и долго. В других разделах приезжим объясняют, что им нужно получить миграционную карту, "регистрацию" и патент на работу, и разъясняют, как это сделать. Чтобы иностранцы лучше усвоили информацию из памятки, авторы предлагают им пройти несколько тестов.

Между тем директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер отмечает, что авторы брошюры исходят из факта наличия неких правил поведения в Москве. "Но для меня новость, что есть на улице нельзя, а я москвич в третьем поколении. Проблема в том, что правил по сути нет, они не эксплицированы. Попытка их объяснить должна производиться путем общественного диалога, а не кулуарно, когда правила провозглашаются московским департаментом", - считает эксперт. Кроме того, в брошюре следовало бы объяснять нюансы законодательства: так, мигрант должен находиться в России менее 90 дней из предшествующих этому дню 180 дней, однако большая часть мигрантов не понимает, как следовать этому правилу. А уровень русского языка брошюры недоступен для большей части мигрантов.

По мнению эксперта, скорее всего эту брошюру раздадут лидерам диаспор пропорционально миграционной статистике. "И там они лягут мертвым грузом в их светлых офисах. Тираж в 50 тысяч экземпляров - это примерно ничего. В Москве лидеры диаспор далеки от простых мигрантов", - заключает Варшавер, в то же время приветствуя саму инициативу как таковую.
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