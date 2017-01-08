Автомобилисты напали на водителя скорой помощи, обвинив его в ДТП

Мужчины напали на водителя скорой помощи в Москве, обвинив его в ДТП. Как сообщил РИАМО
дежурный офицер столичного ГУ МВД России, накануне на пересечении Третьей Мытищинской и Новой Алексеевской улиц столкнулись два автомобиля ВАЗ и Mitsubishi, пострадавших в ходе ДТП не было.
Водители посчитали, что виновником ДТП стал водитель скорой помощи, и устроили конфликт. После того, как на место прибыли сотрудники ГИБДД и полиции, участники конфликта были направлены в отделение полиции, обстоятельства ДТП выясняются.