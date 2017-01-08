Автомобилисты напали на водителя скорой помощи, обвинив его в ДТП Рубрики: Происшествия

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Водители посчитали, что виновником ДТП стал водитель скорой помощи, и устроили конфликт. После того, как на место прибыли сотрудники ГИБДД и полиции, участники конфликта были направлены в отделение полиции, обстоятельства ДТП выясняются. Мужчины напали на водителя скорой помощи в Москве, обвинив его в ДТП. Как сообщил РИАМО дежурный офицер столичного ГУ МВД России, накануне на пересечении Третьей Мытищинской и Новой Алексеевской улиц столкнулись два автомобиля ВАЗ и Mitsubishi, пострадавших в ходе ДТП не было.Водители посчитали, что виновником ДТП стал водитель скорой помощи, и устроили конфликт. После того, как на место прибыли сотрудники ГИБДД и полиции, участники конфликта были направлены в отделение полиции, обстоятельства ДТП выясняются.



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