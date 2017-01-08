Со станции метро "Ясенево" эвакуировали пассажиров из-за подозрительного предмета Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Станция "Ясенево", 16 января 2017 года | Станция "Ясенево", 16 января 2017 года | Moscow-Live.ru Станция "Ясенево", 16 января 2017 года | Станция "Ясенево", 16 января 2017 года | Moscow-Live.ru



В то же время источник агентства Около трехсот человек было эвакуировано со станции "Ясенево" столичного метрополитена из-за найденного подозрительного предмета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, предмет был обнаружен на платформе станции.В то же время источник агентства "Москва" утверждает, что подозрительный предмет был обнаружен в одном из вагонов поезда, прибывшего на станцию "Ясенево". Эвакуация проводилась из первых двух вагонов. На место были вызваны саперы. Отметим, агентства утверждают, что эвакуация проводилась со станции "Новоясеневская".



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