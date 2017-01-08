Со станции метро "Ясенево" эвакуировали пассажиров из-за подозрительного предмета

Около трехсот человек было эвакуировано со станции "Ясенево" столичного метрополитена из-за найденного подозрительного предмета, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, предмет был обнаружен на платформе станции.
В то же время источник агентства "Москва"
утверждает, что подозрительный предмет был обнаружен в одном из вагонов поезда, прибывшего на станцию "Ясенево". Эвакуация проводилась из первых двух вагонов. На место были вызваны саперы. Отметим, агентства утверждают, что эвакуация проводилась со станции "Новоясеневская".