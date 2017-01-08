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Со станции метро "Ясенево" эвакуировали пассажиров из-за подозрительного предмета
16 января 2017 г. | Время публикации 12:37 | Последние изменения 15:41
Рубрики: Метрополитен  
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Станция "Ясенево", 16 января 2017 года | Moscow-Live.ru
Станция "Ясенево", 16 января 2017 года | Moscow-Live.ru
Около трехсот человек было эвакуировано со станции "Ясенево" столичного метрополитена из-за найденного подозрительного предмета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, предмет был обнаружен на платформе станции.

В то же время источник агентства "Москва" утверждает, что подозрительный предмет был обнаружен в одном из вагонов поезда, прибывшего на станцию "Ясенево". Эвакуация проводилась из первых двух вагонов. На место были вызваны саперы. Отметим, агентства утверждают, что эвакуация проводилась со станции "Новоясеневская".
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