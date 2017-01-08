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В Москве завершилось строительство подземной части парка "Зарядье"
16 января 2017 г. | Время публикации 19:36
Рубрики: Архитектура  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Работы по строительству подземной части парка "Зарядье" фактически завершены, а рабочие к настоящему моменту уже приступили к отделке помещений, рассказал "Интерфаксу" руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в медиацентре полностью завершены монолитные работы, ведется витражное остекление и гидроизоляция павильона. В "Ледяной пещере" рабочие заняты монтажом инженерных систем. Кроме того, полностью завершены работы по установке опор для "парящего" поста.

Отметим, что с начала января на строительстве парка задействовано около 2 тысяч рабочих. Власти Москвы уже закупили климатическое оборудование для будущего парка, сейчас ведется тестирование информационных систем для обеспечения работы всех интерактивных сервисов.

Осенью прошлого года на территории парка завершились основные работы по строительству подземного паркинга на 430 машино-мест, также в парк начали завозить плодородную почву под высадку берез и формирование зоны хвойных деревьев. До сентября 2017 года в подземном переходе под Москворецкой набережной организуют стеклянный музей парка "Зарядье". А на IV квартал 2018 года запланировано окончание работ по возведению концертного зала.
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