В Москве завершилось строительство подземной части парка "Зарядье"

17 ноября 2016 г. Филармония в парке "Зарядье" появится к концу 2018 года

Создание парка идет по графику, на его территории завершены основные работы по строительству подземного паркинга на 430 машино-мест. Также в парк начали завозить плодородную почву для высадки берез и хвойных деревьев в декабре.