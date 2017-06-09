Аллею ветеранов в Сергиевом Посаде вырубили ради пешеходной зоны к храму Рубрики: Областная инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Альтернативная газета Андрея Трофимова



17 апреля депутат Госдумы от "Единой России" и бывший глава города Сергей Пахомов сообщил, что Сергиеву Посаду выделили 620 миллионов рублей на благоустройство центральной части города, в рамках которого планируется соединить существующие пешеходные зоны в единую сеть. Среди них планируется создание "Дороги к храму", — пешеходной зоны длиной в 300 метров от здания администрации к храму Святых Петра и Павла, в которую входит импровизированная река Иордан, "русло" которой будет выложено прозрачным оргстеклом. На эти цели было выделено 76 миллионов рублей. Дорога проходила через аллею, и исполняющий обязанности главы города Константин Негурица уверял, что вырубке подлежат только больные деревья.



"Вначале действительно первыми были спилены гнилые деревья, — рассказал журналист в интервью порталу "Открытая Россия". — Потом начали спиливать здоровые деревья, распиливать их, увозить куда-то. Сегодня они решили окончательно спилить все оставшиеся деревья. До этого господин Негурица говорил, что это будет 30 или 60 деревьев. Сейчас, когда мы пришли на стройку вместе с полицией и депутатами, нам прораб стройки дал документ — разрешение на вырубку. В этом документе четко говорится, что вырубке подлежат 167 деревьев, то есть это практически все зеленые насаждения, которые находятся в этой части города, за администрацией, в том числе и Аллея ветеранов, посаженная к 30-летию Победы". По его мнению, власти сознательно скрывали факт выдачи разрешения на вырубку.



15 июня на заседании Совета депутатов исполняющий обязанности главы города ответил, что конкурс еще не проводился, при этом местная фирма "Девелопмент-Групп" уже вырубила деревья и начала копать фундамент. "Видимо, получили какое-то негласное обещание от администрации, что выиграют конкурс", — добавил журналист. При этом до 1 августа объект должен быть полностью сдан.



В связи с инцидентом Андрей Трофимов вспоминает опыт благоустройства в городе к празднованию



А в 2016 году сообщалось, что центр города будет сделан



В Сергиевом Посаде в рамках благоустройства решили спилить аллею ветеранов и организовать дорогу к храму с импровизированной рекой Иордан. Как сообщает местная "Альтернативная газета Андрея Трофимова", власти решили пожертвовать аллеей, посаженной на 30-летие победы в Великой Отечественной войне, ради строительства пешеходной зоны "Дорога к храму", которая должна пройти через зеленые насаждения.17 апреля депутат Госдумы от "Единой России" и бывший глава города Сергей Пахомов сообщил, что Сергиеву Посаду выделили 620 миллионов рублей на благоустройство центральной части города, в рамках которого планируется соединить существующие пешеходные зоны в единую сеть. Среди них планируется создание "Дороги к храму", — пешеходной зоны длиной в 300 метров от здания администрации к храму Святых Петра и Павла, в которую входит импровизированная река Иордан, "русло" которой будет выложено прозрачным оргстеклом. На эти цели было выделено 76 миллионов рублей. Дорога проходила через аллею, и исполняющий обязанности главы города Константин Негурица уверял, что вырубке подлежат только больные деревья."Вначале действительно первыми были спилены гнилые деревья, — рассказал журналист в интервью порталу "Открытая Россия". — Потом начали спиливать здоровые деревья, распиливать их, увозить куда-то. Сегодня они решили окончательно спилить все оставшиеся деревья. До этого господин Негурица говорил, что это будет 30 или 60 деревьев. Сейчас, когда мы пришли на стройку вместе с полицией и депутатами, нам прораб стройки дал документ — разрешение на вырубку. В этом документе четко говорится, что вырубке подлежат 167 деревьев, то есть это практически все зеленые насаждения, которые находятся в этой части города, за администрацией, в том числе и Аллея ветеранов, посаженная к 30-летию Победы". По его мнению, власти сознательно скрывали факт выдачи разрешения на вырубку.15 июня на заседании Совета депутатов исполняющий обязанности главы города ответил, что конкурс еще не проводился, при этом местная фирма "Девелопмент-Групп" уже вырубила деревья и начала копать фундамент. "Видимо, получили какое-то негласное обещание от администрации, что выиграют конкурс", — добавил журналист. При этом до 1 августа объект должен быть полностью сдан.В связи с инцидентом Андрей Трофимов вспоминает опыт благоустройства в городе к празднованию 700-летия Сергия Радонежского в 2014 году. Тогда ремонт городских улиц и организация пешеходных зон проводилась в кратчайшие сроки и с нарушением технологии, а администрация выделяла деньги, не контролируя качество работ. "Во время подготовки к 700-летию плитку перекладывали на некоторых улицах несколько раз. То, что было сделано за 3 месяца перед 700-летием, переделывалось заново, потому что плитка уже пришла в негодность, — рассказывает журналист. — Ничего удивительного, что и через три года будут переукладывать те же улицы".А в 2016 году сообщалось, что центр города будет сделан полностью пешеходным , все объекты нетуристического значения вместе с железнодорожным вокзалом, должны переехать из центра в так называемый Посад-Сити на Семхозских полях. Эта информация вызвала у местных жителей недоумение: многие сочли, что в городе введут систему пропусков или же проект просто не будет реализован. Судя по тому, что в дальнейшем никакой информации о проекте не поступало, именно так и произошло.



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