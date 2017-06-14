На Баррикадную к осени вернут историческую брусчатку, демонтаж которой встревожил москвичей

10 сентября 2012 г. Исторические фрагменты брусчатки на Баррикадной пообещали сохранить

Блоггеры и градозащитники выступили против демонтажа брусчатки на Баррикадной улице и замены ее гранитным камнем. В выходные работы удалось остановить. В Мосгорнаследии пообещали сохранить аутентичные фрагменты - их не больше 30%.