Уголовное дело о халатности возбуждено по факту экспертизы, признавшей пьяным погибшего в ДТП ребенка Рубрики: Происшествия

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Напомним, авария произошла 23 апреля во дворе дома микрорайона Павлино в Балашихе. Местная жительница Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика и протащила его под днищем автомобиля около десяти метров. По данным СМИ, женщина ехала на высокой скорости и разговаривала по телефону за рулем. Ребенок скончался на месте. Согласно экспертному заключению, в его крови содержалось 2,7 промилле алкоголя - близкая к смертельной для ребенка доза, соответствующая бутылке водки.



Широкое обсуждение трагедии в СМИ началось только спустя больше месяца, с опозданием было возбуждено и уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть"). По информации в СМИ и соцсетях, на свидетелей оказывалось давление, часть доказательств была уничтожена, записи уличных камер видеонаблюдения пропали. Все эти обстоятельства в прессе связывали с тем, что сбившая мальчика женщина - жена местного члена ОПГ.



С радиостанцией



Сенатор Елена Мизулина назвала "полнейшим беспределом и абсурдом" результаты экспертизы по ДТП. "Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить? - цитирует слова Мизулиной ее



со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что эксперт Михаил Клейменов отправил биоматериал на исследование в клинику, а затем не глядя подписал результаты экспертизы. Врач, которая проводила исследование, по данным издания, внезапно срочно ушла в отпуск.



Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова направила запросы в МВД, Следственный комитет и прокуратуру. Она отметила, что эта "чудовищная история" требует тщательной проверки с привлечением всех сторон - участников, свидетелей, полиции, родителей, говорится на Уголовное дело о халатности возбуждено по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Эксперты уже допрашиваются. К выяснению обстоятельств гибели мальчика подключились член Совета Федерации Елена Мизулина и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.Напомним, авария произошла 23 апреля во дворе дома микрорайона Павлино в Балашихе. Местная жительница Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика и протащила его под днищем автомобиля около десяти метров. По данным СМИ, женщина ехала на высокой скорости и разговаривала по телефону за рулем. Ребенок скончался на месте. Согласно экспертному заключению, в его крови содержалось 2,7 промилле алкоголя - близкая к смертельной для ребенка доза, соответствующая бутылке водки.Широкое обсуждение трагедии в СМИ началось только спустя больше месяца, с опозданием было возбуждено и уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть"). По информации в СМИ и соцсетях, на свидетелей оказывалось давление, часть доказательств была уничтожена, записи уличных камер видеонаблюдения пропали. Все эти обстоятельства в прессе связывали с тем, что сбившая мальчика женщина - жена местного члена ОПГ.С радиостанцией "Говорит Москва" связался мужчина, представившийся родственником автомобилистки. Он рассказал, что ее муж действительно уже 10 лет отбывает срок в тюрьме за преступление, совершенное в составе группы, но не уточнил, за какое. Он также рассказал, что Алисовой поступают угрозы - "облить кислотой, убить и прочее". По словам собеседника радиостанции, что женщина работает в салоне связи простым консультантом и средств на подкуп экспертов у нее нет. Алисова находится под подпиской о невыезде.Сенатор Елена Мизулина назвала "полнейшим беспределом и абсурдом" результаты экспертизы по ДТП. "Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить? - цитирует слова Мизулиной ее пресс-служба . Сенатор заявил, что виновные должны понести "максимально жесткое" наказание. "Фальсификация результатов расследования - это обман народа и предательство", - заключила она. Life со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что эксперт Михаил Клейменов отправил биоматериал на исследование в клинику, а затем не глядя подписал результаты экспертизы. Врач, которая проводила исследование, по данным издания, внезапно срочно ушла в отпуск.Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова направила запросы в МВД, Следственный комитет и прокуратуру. Она отметила, что эта "чудовищная история" требует тщательной проверки с привлечением всех сторон - участников, свидетелей, полиции, родителей, говорится на сайте уполномоченного. Управление МВД по Московской области назначило дополнительные судебно-медицинскую и судебно-биологическую экспертизы, а также служебную проверку в отношении следователя МУ МВД "Балашихинское". СК со своей стороны добивается передачи уголовного дела из полиции в свое производство и готовит документы для эксгумации тела ребенка.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 июня 2017 г. Детский омбудсмен и СК занялись делом о гибели в ДТП "пьяного" шестилетнего ребенка

Женщина сбила мальчика во дворе дома в микрорайоне Балашихи и протащила под днищем около десяти метров. Экспертиза показала, что в крови ребенка якобы содержалась смертельная для него доза алкоголя - 2,7 промилле.

