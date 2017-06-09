В Москве закончилось голосование по реновации: более 4000 домов проголосовали "за"

15 июня 2017 г. Путин потребовал не нарушать права собственности при реновации. Конкретные жалобы москвичей в эфир не попали

Президент заявил, что программа реновации должна выполняться в рамках закона и с учетом конкретных интересов людей. Если большинство жителей дома не хотят участвовать в программе, "насильно заставлять и втаскивать" их нельзя.