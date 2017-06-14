Патриарх Кирилл попросил власти Москвы выделять больше земли под храмы

24 апреля 2017 г. Ресин: новые храмы в Москве должны вмещать минимум 1000 человек, маленькие "нерентабельны"

Куратор программы "200 храмов" Владимир Ресин заявил, что проекты строящихся в Москве церквей нужно пересмотреть. Они должны быть более красивыми и вмещать как минимум тысячу человек. Этот объем Ресин назвал "самым оптимальным".