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Патриарх Кирилл попросил власти Москвы выделять больше земли под храмы
16 июня 2017 г. | Время публикации 20:04
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил столичные власти увеличить площадь выделяемых под храмы участков до 0,7 гектара. По его словам, сейчас в условиях плотной городской застройки многие выделенные под строительство участки имеют "весьма ограниченную территорию", передает РИА "Новости".

"Как показывает практика, храмы на 200-300 прихожан быстро заполняются, и не решают проблему. Некоторое время назад мною была поставлена задача строительства храмов не менее чем на 500-700 человек, чтобы удовлетворить потребности москвичей", - напомнил глава Русской православной церкви на заседании попечительского совета по программе строительства 200 храмов в Москве.

Патриарх отметил, что каждый строящий храм должен иметь неповторимый облик, стать "подлинным произведением искусства, воплощением красоты и гармонии художественного замысла архитекторов, храмостроителей и иконописцев", цитирует "Интерфакс". "Использование проектов повторного применения возможно только в исключительных случаях, и я настаиваю, чтобы эти исключительные случаи оговаривались со мной", - заявил патриарх Кирилл.

Он признал, что сегодня храмам сложно состязаться с высотными зданиями, торговыми центрами, но они должны быть "привлекательны, являть собой воплощенную идею красоты Божьего мира, красоты духовной и материальной". По мнению, в каждом районе новый храм должен становиться архитектурной доминантной, духовно-просветительским и культурным центром, туристической достопримечательностью.

Куратор программы "200 храмов", депутат Госдумы Владимир Ресин затронул тему протестов против строительства. По его словам, они являются исключением, а иногда - "инструментом политической борьбы недобросовестной оппозиции". Ресин заявил, что инициаторы программы полностью учитывают мнение жителей при подборе участков, а "когда протест был справедлив, мы сразу реагировали и предлагали альтернативный вариант".

По словам депутата, в границах "старой" Москвы храмы строятся "только там, где жители этого хотят", а в Новой Москве храмы уже включаются в проекты планировки, и "протестов нет". Ресин также сообщил о всенародной поддержке программы. "Несмотря на кризисы и санкции москвичи своим рублем, собственным трудом сделали все, чтобы наша программа набирала обороты. Залог ее успеха - народная инициатива. Никак иначе не смогли бы мы каждый год увеличивать количество площадок в работе", - сказал куратор. Ранее Ресин заявлял, что храмы в Москве нужно строить не менее чем на тысячу прихожан, а маленькие храмы "нерентабельны".
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